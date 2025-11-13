¿Tiene problemas de sueño? Mañana expertos realizarán diagnósticos gratuitamente

Con el objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de los trastornos respiratorios del sueño, mañana se presenta en Madrid ‘Sleep on the Road’, una campaña de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) donde un camión que ofrecerá diagnósticos gratuitos de este tipo de problemas.

La relevancia de la campaña, enmarcada en el Año Separ2025/26 de los Trastornos Respiratorios del Sueño, se justifica con datos como que el 48% de los españoles tienen dificultad para descansar, y que actualmente, en España hay más de 600.000 personas que reciben tratamientos debido a que sufren apnea obstructiva del sueño, y que se calcula que dos millones de personas la padecen sin haber sido diagnosticadas.

Entre las actividades que se incluirán este viernes en el camión “Sleep on the road” se encontrará la realización de pruebas de composición corporal y fuerza muscular de la campaña de concienciación ‘El Peso de lo Invisible’, promovida por la empresa médica Lilly, para dar visibilidad al vínculo que existe entre la obesidad y la apnea obstructiva del sueño.

La unidad móvil estará abierta al público el mañana, 14 de noviembre, desde las 14:00 y hasta las 19:00 en la Plaza Cánovas del Castillo (junto a la Fuente de Neptuno) de Madrid, coincidiendo con la celebración de la III edición del Curso de medicina del Sueño para Enfermería y Técnicos organizado por Separ y la Sociedad española de medicina del Sueño (SES).