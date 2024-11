Dimite el vicerrector de la Universidad Complutense después de que un decano denunciara presiones por parte del Rectorado por el "caso Begoña Gómez"

Ubaldo Cuesta, que ha sido vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) desde junio de 2023, ha comunicado este martes al Consejo de Gobierno del centro universitario su dimisión en el cargo alegando "motivos personales", según han confirmado a Europa Press fuentes de la universidad.

La renuncia del vicerrector llega después de que el decano de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM, Jorge Clemente Mediavilla, denunciara presiones por parte del Rectorado en la comisión de investigación que trata de aclarar en la Asamblea de Madrid si hubo trato de favor de la UCM con Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según explicó Clemente durante su intervención en la Cámara de Vallecas, el vicerrector consideró "acoso laboral" su petición "insistente" de información sobre el funcionamiento de las cátedras extraordinarias adscritas a la citada facultad, por lo que le denunció ante la Inspección de Servicios del centro universitario. Cuesta, vinculado a la UCM desde hace 21 años, es vicerrector de Comunicación de la universidad desde junio de 2023 y ha sido director de la cátedra extraordinaria de Comunicación y Salud, entre otros.

En la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este martes, Cuesta ha subrayado que su renuncia no tiene nada que ver con esta polémica y, según fuentes de la UCM, el hasta ahora vicerrector ha alegado "motivos personales".

El decano de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid compareció el pasado día 20 ante la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid a petición del Grupo Parlamentario Popular "no solo en calidad de decano sino también como experto universitario, con conocimiento de que conoce bien los procedimientos de creación de las cátedras extraordinarias y el funcionamiento de títulos de posgrado y de formación continua". Durante su intervención, anunció que tuvo declarar ante la Inspección de Servicios del centro universitario tras haber sido denunciado desde el Rectorado por solicitar "insistentemente" información sobre el funcionamiento de las cátedras extraordinarias adscritas a la citada facultad.

Pese a su "voluntad clara y absoluta de colaborar" en la misma, aclaró que se abstendría en algunas cuestiones en la medida en que existe la posibilidad de que se le abra "expediente disciplinario". "En los últimos meses me he significado por pedir insistentemente, tanto en el Consejo de Gobierno como en el claustro de la Universidad, información sobre el funcionamiento de las cátedras extraordinarias, y especialmente por velar para que los procedimientos y su funcionamiento sean acordes a la normativa, en especial respecto de aquellas cátedras adscritas a la facultad a la que represento", dijo.

"Esta conducta parece haber sido considerada acoso laboral desde instancias superiores, puesto que es un vicerrector, miembro del actual Gobierno de la Universidad Complutense y director a su vez de varias cátedras extraordinarias, quien se persona como denunciante por estos hechos que me han llevado, en el día de ayer, a declarar en la inspección de servicios de la Universidad", añadió. En su intervención, dijo conocer la mayor parte de la información sobre el 'caso Begoña' por los medios de comunicación y denunció "irregularidades" en las cátedras, sin la convocatoria de comisiones mixtas de seguimiento, que es obligatoria al menos una vez al año.

"Las facturas de las cátedras derivadas o de los actos de las cátedras derivadas, que de las cinco que no cumplen actualmente, pues no las estoy firmando", indicó. Explicó que él había reclamado en varias ocasiones la modificación urgente del reglamento de la universidad para "limitar el número de cátedras que puede dirigir una misma persona, que no hay límite" y eso "no está bien"; para que la "especialización del directólogo o director en su caso, que sea especialista real del tema en cuestión de la cátedra"; y para que se cumpla la obligación de publicar el informe del Consejo de Gobierno "del estado de cuentas y del informe de las cátedras que están vigentes cada año". Según ha indicado, no le han respondido.

Ubaldo Cuesta, es doctor en Psicología y catedrático de la UCM. Ha sido director del Departamento de Teorías y Análisis de la Comunicación de la UCM y director de publicidad de Citroën. Es Co-director de la Revista de Comunicación y Salud y de la Revista Pensar la Publicidad. Director del Máster de Formación Permanente "Gestión de Televisión" UCM-Telemadrid. Autor de artículos científicos y libros sobre Psicología de la Comunicación, Comunicación y Salud y Publicidad. I.P. de diversos proyectos de investigación competitivos y de transferencia en el ámbito de la comunicación.