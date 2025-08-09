Dos heridos graves tras chocar una furgoneta contra un árbol en Arturo Soria

Los dos ocupantes de una furgoneta han resultado heridos graves la madrugada de este sábado en un accidente de tráfico tras perder el control del vehículo y chocar contra el vallado de la mediana y un árbol en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, según han informado desde Emergencias Madrid.

Los efectivos de Bomberos Madrid han rescatado a las dos personas involucradas de dentro del vehículo en el accidente ocurrido en la intersección entre la calle Arturo Soria y Sorzano y SAMUR-Protección Civil ha procedido a atender a las víctimas por múltiples traumatismos.

El varón de unos 40 años que conducía la furgoneta presentaba varias fracturas costales en hemitórax izquierdo, fractura de cadera derecha, fractura de meseta tibial derecha y un traumatismo craneoencefálico severo, por lo que los servicios de emergencias han necesitado del aislamiento de la vía aérea.

Por su parte, el copiloto mostraba varias fracturas costales, fractura del húmero derecho y fractura del fémur izquierdo. Ambos han tenido que ser trasladados a los hospitales de La Paz y 12 de Octubre.

Bomberos ha limpiado la zona y retirado el vehículo de la mediana tras un tiempo cortado un tramo de la calzada que ya ha sido restablecido. La Policía Local de Madrid investiga lo sucedido.