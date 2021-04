Pablo Iglesias: “Luce el sol en Lavapiés, pero nos odian”

Pablo Iglesias, perdido en su particular épica, que ahora ha trasladado al tablero electoral de la Comunidad de Madrid, tiene dos enemigos. Isabel Díaz Ayuso y Ángel Gabilondo. “Somos garantía de que con nosotros se hacen políticas de izquierdas. Menos de las que nos gustaría, pero hemos demostrado, a costa de nuestro prestigio, de recibir ataques brutales, que nosotros somos firmes hasta el final. Y eso es imprescindible, no se les pude ganar si les pedimos perdón y con complejos. Hay que ganarles demostrando que somos más”, ha dicho con un destinatario claro: el candidato socialista Ángel Gabilondo. Ayer le acusó de “acomplejado” por sus declaraciones en las que rechazaba una subida de impuestos, cerrar la hostelería, o apoyar la escuela concertada. Hoy la cosa ha ido a más. Estaba Iglesias en su salsa, en Lavapiés, arropado por activistas de la vivienda y manteros. Se sentía cómodo.

Iglesias hizo lo que mejor sabe hacer. Cargar contra el oponente no con propuestas sino con un discurso de descalificación. Su ya tradicional “nos odian” tuvo muchas -demasiadas- estaciones: “Estas fuerzas políticas odian a candidatos suyos como Serigne Mbaye, que ‘representa el valor y no solo por su historia personal’”. “El 4-M hemos de mandar a estos arrogantes a donde se merecen, que no es otro sitio que la oposición”, manifestó. Y luego, ya de carril “la derecha también odia la educación pública porque ‘no soportan que la hija de un líder de CCOO de Galicia sea vicepresidenta de España’”.

Y recado político -otra vez- a Ángel Gabilondo: No entraremos a un futurible Gobierno en Madrid para hacer lo mismo que el PP. “Por eso nos machacan. Somos conscientes que los avances sociales en España lo hace la gente valiente y firme. No se les puede ganar si les pedimos perdón, si tenemos complejos, sino demostrándoles que somos más”, ha indicado.

Iglesias ha subrayado durante toda su intervención el odio que, según él, desprende la derecha. Así comenzaba dirigiéndose a los vecinos de Lavapiés: “Luce el sol en Lavapiés, pero nos odian. La derecha y la ultraderecha odian este barrio por eso lo intentan machacar. El día 4, a su odio, a sus insultos, a su arrogancia, a su ruido -en silencio, con sonrisas, con la mayor educación de un barrio diverso y plural- dadles la respuesta que se merecen, que no se quede nadie en casa el día 4”.

El programa de Unidas Podemos... quizá otro día.