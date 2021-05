Resultados elecciones Madrid: Castells, el ministro “tránsfuga”: se “olvida” de Iglesias y acompaña a Gabilondo en la noche electoral

Cambio de sedes. El ministro de Universidades, Manuel Castells, que pertenece a la cuota morada en Moncloa ha decidido seguir la noche electoral madrileña cerca de los socialistas.

En vez de acudir al cuartel general morado donde ya se encuentra el ex vicepresidente segundo del Gobierno y candidato de Unidas Podemos a la Puerta del Sol Pablo Iglesias, ha decidido acompañar al candidato socialista, Ángel Gabilondo.

De esta manera, el ministro propuesto por el propio Pablo Iglesias en Moncloa apoya explícitamente a Ángel Gabilondo en el Hotel Princesa Plaza, cerca de Ferraz, donde ya se encuentra la plana mayor del PSOE, según informaron a Ep fuentes socialistas.

El candidato socialista ha llegado sobre las 19.50 horas al hotel arropado por el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco; la secretaria de organización, Carmen Barahona; y miembros de su candidatura como José Cepeda y Hana Jalloul.

El ministro de Universidades destapa así su cercanía con los socialistas. De hecho, durante la campaña electoral Castells, a diferencia del resto de ministros morados no ha arropado a Pablo Iglesias en ningún mitin electoral, mientras que ha sido habitual ver a la vicepresidenta tercera Yolanda Díaz, o a la ministra de Igualdad, Irene Montero y al ministro de Consumo, Alberto Garzón, participando en varias ocasiones en los actos de campaña de los morados.

Iglesias ya ha llegado a la sede de su partido. Lo ha hecho sin hacer valoraciones previas sobre las encuestas electorales que se están publicando, como la de La Razón que pronostica once escaños para los morados o la de Telemadrid que ofrece entre 10 y 11 escaños, unos resultados que, de confirmarse, reflejan que el “efecto Iglesias” no ha resultado a pesar de la intervención urgente del ex vicepresidente con su salto a la política madrileña.