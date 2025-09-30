Este es el café más caro que puedes probar en Madrid: dentro de un hotel y más de 5 euros

Madrid es una ciudad donde la variedad existe en todos los ámbitos. Desde la moda hasta la gastronomía, en la ciudad se dejan ver estilos muy diferentes. Esto también puede venir determinado por algunos factores como el dinero o las clases sociales, aunque hoy en día las diferencias son menos notorias. Aun así, siguen existiendo lugares donde el precio sí marca esa fina línea entre lo estándar y lo lujoso.

Este aspecto ha llegado hasta un simple café, donde una buena creación puede marcar la diferencia con una simple taza de leche. Por eso, en Madrid existe un lugar donde ponen el café más caro de la ciudad y la periodista, Ana Gutiérrez (@anarasueros), ha compartido su experiencia en sus redes sociales: "Vamos a probar el café más caro de Madrid a ver si merece la pena".

Un café a precio de oro

Madrid tiene una oferta cafetera muy variada, pero pocas experiencias combinan lujo, sabor y entorno como la que se puede vivir en la terraza del Mandarin Oriental Ritz en Madrid. En un vídeo publicado en TikTok (@anasueros), Ana muestra las opciones que han pedido: "Pues aquí están los tres cafés. Lo estoy probando y mirad qué mono lo ponen todo". Ana eligió un manchado con avena acompañado de unas pastas que completan la presentación.

"El sitio, como veis, es precioso", añade, destacando la belleza del entorno y la atención al detalle del hotel. La terraza del Ritz ofrece un ambiente sofisticado, rodeado de vegetación y con vistas al Parque del Retiro, ideal para disfrutar de un café con calma. Sin embargo, el precio lleva a pensar si realmente vale la pena la experiencia.

¿Vale lo que cuesta?

Al final del vídeo, la periodista aclara el precio final de la cuenta: "Esto cuesta en total 30 euros por tres cafés". Esta cantidad lleva a pensar sobre la relación calidad-precio. "Es verdad que estaba bueno, pero ¿pagarías esto por el café más caro de Madrid? Decidme qué os parece", acaba preguntando a sus seguidores, dejando que juzguen si justifica o no el precio.

El Mandarin Oriental Ritz Madrid abrió sus puertas en 1910, por iniciativa del rey Alfonso XIII, con el objetivo de dotar a Madrid de un hotel de lujo a la altura de los Ritz de Londres y París. Tras décadas como referente de la alta sociedad, en 2015 el hotel fue adquirido por Mandarin Oriental junto al The Olayan Group, lo que dio paso a una renovación completa valorada en cerca de 99 millones de euros, para modernizarlo sin perder su esencia clásica. En cuanto a alojamientos, cuenta con 153 habitaciones, de las cuales 53 son suites. La más lujosa, la Royal Suite, tiene casi 190 m² con balcones privados, vistas al Museo del Prado y al jardín, zona de estar, comedor, cocina y un baño con sala de vapor.