Mónica García llama a Ayuso "dictadorzuela de Chamberí" al tiempo que ignora la huelga médica de cuatro días

Le crecen los enanos... pero ella, la líder de Más Madrid, antes de intentar solucionar un conflicto con los médicos que va a más, prefiere hacer política, o mejor dicho, polémica. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha llamado "dictadorzuela de Chamberí" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y le ha acusado de ser "la única que quiere resucitar a ETA" tras decir este fin de semana que la extinta banda terrorista está preparando "un asalto" al País Vasco y Navarra mientras "sostiene" a Pedro Sánchez en el Gobierno.

"Estamos acostumbrados a desayunar con los delirios de la señora Ayuso y a desayunar con esta dictadorzuela de Chamberí dando lecciones e insultando permanentemente", ha sostenido la política madrileña en una entrevista en 'Al Rojo Vivo' de 'La Sexta', al ser preguntada por unas declaraciones de Ayuso en un acto del PP este domingo.

García ha acusado a Ayuso de ser "la única que quiere resucitar a ETA" en el actual panorama político español, y ha lamentado que "constantemente, día y noche" trate de vincular al Ejecutivo con la banda terrorista. Además, ha responsabilizado a la presidenta madrileña de las "manifestaciones violentas" frente a la sede nacional del PSOE.

"Y luego le echa la culpa a Vox de las manifestaciones violentas. No, señora Ayuso, es usted la que está alentando el odio en este país, es usted la que está alentando la falta de convivencia y esta manera de hacer política que se trata no solamente de desgastar al contrario, sino de insultarle y de lanzar mensajes de odio como el de ayer que son absolutamente falsos", ha proseguido.

Nueva huelga

Todo en un mes de diciembre en el que se anuncia una huelga de médicos, en toda España, contra el Estatuto Marco que impulsa Mónica García. La huelga serán los días 9, 10, 11 y 12 de este mes. Una situación que podría desembocar en una huelga indefinida de los facultativos, a los que ignora la titular de Sanidad. Muchas citas están ya siendo reprogramadas en los hospitales.

Todo después de que en los últimos meses no se haya producido ningún avance en las reivindicaciones del colectivo, que siguen pasando por un ámbito de negociación y un estatuto propios que permitan la negociación directa de las condiciones laborales de los profesionales y que recojan sus especiales condiciones de formación y responsabilidad; una clasificación profesional adecuada con retribuciones justas aparejadas; una regulación de la jubilación que permita un retiro voluntario, anticipado y parcial sin merma económica; una jornada máxima de 35 horas donde cualquier exceso sea voluntario, pactado y retribuido de forma específica y unas garantías efectivas de descanso y conciliación que no dependa de las “necesidades del servicio”.