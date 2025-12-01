Nivel amarillo para este martes, por nevadas de hasta 5 centímetros, en Madrid

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso de nivel amarillo para la jornada de este martes ante la previsión de nevadas en la Sierra de hasta 5 centímetros de espesor.

En concreto, el aviso estará activo en zonas de la sierra madrileña entre las 02.00 horas de este martes y las 00.00 horas del miércoles ante la previsión de acumulaciones de nieve en 24 horas de hasta 5 centímetros, con una probabilidad del 40-70%.

Las acumulaciones se esperan a partir de 1.400 metros desde las 00:00 hasta las 21.00 horas del martes y de 1200-1300 desde las 21.00 hasta las 00.00 horas del miércoles.

Desde la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad (Asem 112) se ha enviado un aviso a Ayuntamientos, Organismos y Dirección ante este aviso, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid