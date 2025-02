Estos son los cambios que te encontrarás en la M-30 en este 2025

Hace ahora 51 años que la M-30 echó a andar. Fue en 1974 cuando se completaron sus tramos este y oeste, naciendo así la que sería una de las vías más transitadas de toda Europa. Muchas son las cosas que han cambiado desde entonces. Sin ir más lejos, su nombre: Calle 30, aunque aún nos resistamos al cambio. Pero hay muchos otros por venir. A lo largo de 2025, la vía de circunvalación madrileña afrontará una serie de transformaciones que, en algunos casos, supondrán un giro en la experiencia de cerca del millón de conductores que la transitan a diario.

200 metros subterráneos

Después del soterramiento de la A-5, es el proyecto del Ayuntamiento que más expectación ha generado para esta legislatura: la «cubrición» de la M-30 a su paso por Ventas. Recientemente, el Área de Obras y Equipamientos que preside Paloma García Romero adjudicó las obras por un valor de 70,4 millones de euros.

Si bien aún no hay una fecha concreta para su inicio, desde el Área de Medio Ambiente y Movilidad afirmaron que, previsiblemente, comenzarán entre mayo y junio. No será hasta la primavera de 2027 cuando veamos su conclusión. En todo caso, durante este tiempo, el Ayuntamiento asegura que las obras no supondrán una pérdida de capacidad de la M-30, ya que los «apoyos» de la plataforma se harán en las medianas de la autovía.

El resultado de esta operación será esa cubierta de 17.000 metros cuadrados a la altura del puente de Ventas, ocupado por zonas peatonales, estanciales y ajardinadas con más de 200 nuevos árboles. Mientras, bajo la cubrición transitarán 200 metros de la M-30. Un total de 16 carriles, ocho por sentido.

Pasarela de la Paz

Antes de que la nueva plataforma comience a construirse, habrá finalizado otro de los trabajos que tiene como objeto la vía. Y además, en una zona cercana a la cubrición: la pasarela de Marqués de Zafra, que une la Elipa y Ventas con el parque de la Quinta de la Fuente del Berro sobre la M-30.

También conocida como pasarela de la Paz, se trata de una infraestructura proyectada hace ya medio siglo, siendo además la primera atirantada de Madrid y la tercera que se construyó en España. Como explican desde el Área de Obras y Equipamiento, esta construcción supuso un hito técnico, tanto por su diseño como por su concepto estructural.

Con una longitud de 130 metros y unas pilas con forma de «A» de 25 metros de altura, los trabajos consisten en sustituir los 20 tirantes que, actualmente, cuelgan de las pilas y sustentan el dintel. Del mismo modo, se están reparando los elementos deteriorados del tablero, así como mejorando su drenaje e impermeabilidad.

Las obras han supuesto una inversión de 2,8 millones, cofinanciados por los fondos Next Generation de la UE. Durante este tiempo, se ha cortado el paso a peatones y ciclistas, que están siendo redirigidos hacia la pasarela de Ramón de Aguinaga, que conecta Fuente del Berro con la calle de San Marcelo. Para antes de verano, la rehabilitación habrá finalizado.

GPS en túneles

Esta es una de las novedades largamente deseadas por los conductores. Y no sólo por los de fuera de la capital; también por los madrileños que no se acaban de orientar en los, en ocasiones, laberínticos túneles de la M-30.

A partir del segundo trimestre de este año, el GPS estará operativo en esta zona subterránea. Una «arteria» de 10 kilómetros, que se convierten en 48 si se disponen todos los carriles uno tras otro, contando enlaces y ramales, lo que la convierten en la red subterránea más extensa de Europa y la segunda del mundo después de Tokio.

Esto será posible gracias a un «sistema de balizas bluetooth» que permitirá la navegación incluso en los tramos más profundos. Estarán distribuidas cada 20 a 40 metros y emitirán señales que los dispositivos de navegación, como teléfonos inteligentes o sistemas de vehículos, captarán para determinar la posición exacta. Esas señales permitirán que aplicaciones como Google Maps y Waze ofrezcan instrucciones precisas en tiempo real, eliminando las interrupciones habituales.

Centro de Control

Precisamente, en lo que respecta a los túneles, el Ayuntamiento finalizó el pasado enero la renovación integral de su Centro de Control. Las mejoras han consistido en la automatización de los procesos mediante la introducción de inteligencia artificial y algoritmos de actuación, con una inversión de 11,5 millones, financiados en un 90 % por los fondos Next Generation.

Jardines verticales

Esta fue una de las grandes novedades «estéticas» de la vía: 400 metros de jardines verticales en la avenida de la Ilustración. Si bien es verdad que el Ayuntamiento ha abierto en ocasiones la puerta a su ampliación, por el momento sólo permanecerán en este tramo de Fuencarral-El Pardo.

Una vía 100% pública

Una de las partidas presupuestarias para este año contemplan 112,2 millones de euros para la compra de las acciones de Madrid Calle 30 por parte del Ayuntamiento. El objetivo, que esta sociedad pase a estar gestionada en su totalidad por el Consistorio el 1 de enero de 2026. Hay que recordar que, actualmente, Cibeles cuenta con el 80 % de las acciones de Madrid Calle 30, conformada por el Ayuntamiento y la empresa Enesa. Con la adquisición del 20 % restante, pasará a ser cien por cien municipal. Un nuevo modelo que, según estima el Ayuntamiento, acabará suponiendo un ahorra de 63 millones para las arcas municipales.