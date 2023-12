Expresidentes madrileños: sin sueldo vitalicio, pero retribuidos

El objetivo es dignificar la figura de los expresidentes de la Comunidad de Madrid y de regular el «vacío legal» que hay en torno a la figura de los exmandatarios autonómicos. Pero eso no significará que tengan un sueldo vitalicio, según confirmó hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el Pleno de la Asamblea: «No nos pasa como al presidente de Cataluña: pensión vitalicia, beneficios familiares, una oficina, coche, seguridad...En Madrid no tenemos nada de eso ni lo vamos a tener», sentenció.

Pero lo que sí está sobre la mesa es la posibilidad de que los expresidentes tengan alguna asignación económica por su participación en un consejo consultivo que la expresidenta Cristina Cifuentes suprimió en 2015, por el pacto que firmó con Ciudadanos en aquel momento para garantizar su investidura, que ahora podría recuperarse.

En este consejo de cargos vitalicios en el que participaron Joaquín Leguina, Alberto Ruiz-Gallardón e Ignacio González, los expresidentes tenían una asignación que superaba los 5.000 euros al mes. Cifuentes prometió redactar en su día un Estatuto de expresidentes similar al que tienen casi todas las autonomías, excepto Cantabria y Madrid, pero nunca se llegó a materializar la medida. En su día, Leguina calificó la medida de «absurda» y de «gran error» hasta el punto de asegurar que la eliminación del consejo regional tenía como fin «echarnos de un plumazo". "Nos están tratando como si fuéramos delincuentes», llegó a decir en su día el único que se pronunció abiertamente sobre el tema.

Ayuso parece decidida ahora a regular esta situación y elaborar un estatuto de expresidentes, pero lo que dejó claro es que esta ley todavía no se ha empezado a redactar ni se sabe en qué términos se hará, aunque ya ha dado pistas. «No podemos tener en un vacío legal a los expresidentes de la Comunidad de Madrid si van a formar parte de un consultivo en el que deberían al menos cobrar por participar», dijo durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara de Vallecas.

La explicación vino al hilo de las acusaciones de la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, que culpó a Ayuso de estar haciendo una ley «para beneficiarse a sí misma», una forma de garantizarse su «paguita vitalicia» o «sueldo Nescafé». «¿Tiene algún interés persona, señora Ayuso, de que sea el Gobierno el que apruebe el Estatuto de expresidentes? ¿Es digno estar en contra de la subida del Salario Mínimo pero luego ganar ocho veces más por no hacer nada?», lanzó Bergerot durante el turno de intervención. Acabó su disertación criticando a la presidenta autonómica por «hurtar el debate parlamentario y tratar de hacer esta modificación legal a través de la ley que cambia 15 leyes.

Pero Ayuso no se arredró e ironizó con el asunto: «No me he puesto un sueldo de 8.500 euros, me lo voy a poner de 30.000 euros, para dos vidas, por si acaso,como si fuera una persona de Podemos». Incluso entró en comparaciones al hacer alusión a las viviendas de los 22 ministros del Gobierno de España, cuando los presidentes de Madrid son de los pocos de España que no tienen una vivienda durante el cargo, como sí lo tienen todos sus jefes en el gobierno. ¿Cuántas casas pagamos los españoles?».

La Comunidad de Madrid es una de las pocas autonomías que no tiene regulada la situación de los exmandatarios. Precisamente, Cataluña y Extremadura son las únicas autonomías en las que sus expresidentes cuentan con una pensión vitalicia.

Oficina, chófer y seguridad

En el caso de Cataluña, perciben el 80% del salario que han tenido mientras han ocupado el puesto. A esto se une que tienen también derecho a una pensión vitalicia a partir de los 65 años que se correspondería con el equivalente al 60% de su salario. También cuentan con presupuesto para gastos de oficina y coche con chófer, además de servicio de seguridad.

En otras autonomías, los exmandatarios pasan a formar parte de órganos consultivos con puesto y sueldo vitalicio.