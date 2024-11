Final Internacional de Red Bull Batalla 2024, en directo hoy: previa, participantes y última hora

«Como ya me pasó en 2022, me he quedado fuera de la Internacional. No voy a poder ir por asuntos que van más allá de lo que nosotros podemos hacer con nuestro poder, acciones y, prioritariamente, con nuestro tiempo» explicaba hace unos días el dominicano Éxodo Lirical y flamante ganador de la Red Bull de Centroamérica. La hipótesis más probable es que haya habido un problema de visa.

Será sustituido por el segundo clasificado de aquella competición, el panameño. Aldahir. Por su parte, Red Bull ha confirmado que Éxodo Lirical será participante de la edición de 2025 como compensación por no haber podido estar este año.