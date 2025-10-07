Finalizan las obras de construcción de la nueva biblioteca de Carabanchel

El Ayuntamiento de Madrid ha presentado la nueva biblioteca municipal de Carabanchel, cuyas obras ya han finalizado, será puesta en funcionamiento "en los próximos" meses, una nueva dotación que ha tenido un coste de 7,6 millones de euros.

Y ha sido la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, acompañada por el concejal de Carabanchel, Carlos Izquierdo, ha visitado el edificio de la nueva biblioteca municipal de Carabanchel, quien ha visitado esta mañana esta nueva biblioteca situada en la avenida de Carabanchel Alto, 53.

Con una inversión municipal de 7,6 millones de euros, este proyecto se enmarca en el Plan SURES de desarrollo de los distritos del sur y del este de Madrid y responde a la demanda ciudadana de los vecinos del PAU de Carabanchel.

En concreto, este nuevo equipamiento cuenta con una superficie construida de 3.360 metros cuadrados repartidos en cuatro plantas, tres de ellas sobre rasante. En la planta semisótano se sitúan el auditorio "dotado de escenario y camerinos", una sala de ensayo, el almacén, el vestíbulo de acceso, el ropero y diversas dependencias técnicas.

En la planta baja se ubican la recepción, un espacio multiusos, área de autopréstamo y zona de estar, mientras que la primera planta acoge la biblioteca propiamente dicha, además de despachos, aseos y otra zona de estar.

La segunda planta está destinada a salas de estudio, un área estancial, aseos y despachos. Finalmente, en la cubierta se ubican equipos de instalaciones y paneles fotovoltaicos para fomentar la eficiencia energética.

La biblioteca recién finalizada forma parte de 'Madrid Capital 21', el Plan de Equipamientos puesto en marcha por el Ayuntamiento para el periodo 2019-2027. El plan, elaborado por el Área de Obras y Equipamientos, prevé la construcción de 96 nuevos equipamientos. A día de hoy, 76 nuevas dotaciones ya están finalizadas y otras 19 están en construcción.