Heridos y desaparecidos: saldo de víctimas del siniestro en Ópera

Cuatro personas han resultado heridas y cuatro se encuentran desaparecidas en el derrumbe parcial este lunes de un edificio en obras de la calle de las Hileras, 6, en la zona de Ópera, en el centro de la capital, pasadas las 13 horas, según fuentes consultadas por Europa Press.

Por su parte, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha confirmado, en declaraciones a los periodistas, que son "alrededor de cuatro personas" las que están desaparecidas y varios heridos.

En el lugar, están trabajando ahora mismo un total de once dotaciones con 50 Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, han indicado desde Emergencias Madrid. También se han desplazado agentes de la Policía Municipal y la Policía Nacional.

Sobre los heridos, desde Samur Protección Civil han informado previamente de la atención a un obrero que ha tenido que ser trasladado al hospital con una fractura en la pierna y de otros dos con contusiones leves. Otro habría también resultado herido leve, según ha podido saber EP.

Los servicios de Emergencias han informado de que se han derrumbado parcialmente unos forjados de un edificio en obras en la calle Hileras. En estos momentos, hay desplegado un dispositivo de Samur-Protección Civil y Bomberos de Madrid está trabajando en asegurar la zona y buscando a desaparecidos, con el apoyo de la Sección de Apoyo Aéreo y Sección Canina de Policía Municipal.

Emergencias Madrid ha detallado igualmente que los edificios situados a los lados del siniestrado del número 6 de la calle Hileras, en rehabilitación, sí están habitados, por lo que bomberos y policías están procediendo a desalojar a los vecinos.

Los mismos servicios de emergencia han informado de que el inmueble siniestrado tiene unas cinco alturas y la fachada se mantiene. Los escombros de la zona dañada han caído hacia el interior.

"Un fuerte ruido"

En el lugar, los vecinos han trasladado su confusión ya que algunos de ellos al ser desalojados hasta asegurar la zona y no pueden acceder a sus viviendas. En declaraciones a Europa Press han indicado que escucharon un fuerte temblor hace alrededor de una hora.

En declaraciones a Europa Press, dos trabajadoras del Museo del Pan Gallego, muy cerca del lugar del derrumbe, han explicado que se ha escuchado un fuerte ruido, "como una bomba", e inmediatamente han notado "una gran cantidad de polvo" que salía del edificio número 4 de la calle Hileras.

Según han explicado Boyana y Aurora, inmediatamente han salido a la calle y han visto como algunos de los obreros salían del inmueble afectado, algunos de ellos clientes de su panadería, "llenos por completo de polvo".

Inmediatamente han llegado los servicios de emergencias y la calle "se ha llenado de ambulancias y de Policía". La zona ha sido acordonada por completo entre la plaza Mayor y Ópera, con todos los locales cerrados al público, aunque ellas se encuentran en el interior.

Ambas han apuntado que se trata de un edificio en obras que estaba siendo reformado desde hace meses para construir un hotel y que cuenta con una grúa "de unos siete metros" en la parte alta del inmueble. "Era un edificio de oficinas, más modernos de los que suele haber en esta zona y llevaba meses en obras, antes del verano. Estaba vacío, aunque en la parte baja hay una peluquería", han explicado.