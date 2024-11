De Freddie Mercury a Michell Obama: El PSOE-M se reivindica

La semana horribilis para el PSOE ha tenido su réplica en Madrid. Pocas horas antes de la cantada de Víctor de Aldama, en la Asamblea los socialistas se empeñaban en elevar a Begoña López a las alturas. La diputada Marta Bernardo llegó a comparar el éxito mundial del icono musical Freddy Mercury con la carrera profesional de la mujer del presidente del Gobierno. Begoña Gómez es a la Cátedra de la Complutense lo que Freddy Mercury a la historia de la música, vino a decir la socialista. Dos genios a quienes no es preciso requerirles acreditación alguna, deslizó. La mujer del presidente, sin titulación académica, fue elegida para codirigir una Cátedra en la Complutense porque su talento es innato, como el de Freddy Mercury, quiso explicar Bernardo ante el estupor del resto de diputados.

La bancada socialista, encabezada por su portavoz, Juan Lobato, arropa a la esposa del presidente y defiende su posición después de la presencia de ésta en la Comisión de investigación donde se acogió a su derecho a no declarar. El cordón de protección a su alrededor, liderado por Lobato, se ha extendido en lo que respecta a las expresiones de apoyo a la mujer del presidente y esta semana tanto jabón ha provocado un patinazo extraordinario. «Al igual que Freddie Mercury revolucionó la música y rompió moldes, Begoña Gómez rompe barreras en el ámbito social y económico», subrayó la diputada.

Los nervios por la cercanía de las citas de renovación interna en el PSOE generan algunas veces halagos desmedidos. Si la diputada madrileña se derritió esta semana en elogios hacia la esposa del presidente del Gobierno, no fue menos su jefe, Juan Lobato, la semana en la que ésta asistió a la Asamblea de Madrid, según le comunicó a Sánchez.

El tiempo apremia y cada vez son más los nombres que suenan para sustituirle al frente del partido en Madrid. Félix Bolaños, Francisco Martín, Óscar López, Javier Ayala o Sara Hernández son los que se escuchan con más fuerza para hacerse con las riendas de la formación en la región, donde el PSOE no gobierna desde hace tres décadas. Lobato asegura que le «dan igual» los nombres que están sobre la mesa y los que puedan aparecer para competir por la secretaría general de su partido.

Pese a que reitera que desde Ferraz o Moncloa no le han comunicado nada sobre posibles candidatos alternativos a su proyecto, el también senador es consciente de la tensión que se vive en su formación a cuenta de los presuntos casos de corrupción que asolan al Gobierno y al partido. De ahí el «impasse» en la agenda de renovación que afectará a la federación madrileña. Lobato resta importancia a la multiplicación de rivales que le van saliendo estos días y cree que «Michelle Obama no está en esto en estos momentos». «Si quiere hacerse cargo del PSOE de Madrid, me lo replantearía», ha ironizado, a la vez que pide «respetar a la gente, a los militantes del Partido Socialista» que «se han dejado la piel estos años en hacer un proyecto».

De momento, reconoce que no hay nadie capaz de movilizar socialmente a la gente para desbancar a Isabel Díaz Ayuso de la Comunidad de Madrid y que, por lo tanto, es inútil renunciar al ingente trabajo llevado a cabo por los militantes y a la multitud de apoyos para revalidar su cargo. «Es prioritario que el proyecto continúe», ha avanzado.

Ayer, uno de sus posibles rivales, Francisco Martín, quiso acaparar foco y hacerse ver escenificando la ruptura total con Isabel Díaz Ayuso. El delegado del Gobierno ha anunciado que organizará su propio acto del Día de la Constitución porque en Sol le «impiden» hablar. El consejero de Educación, Emilio Viciana, se ha limitado a explicar que la intención del Gobierno es «darle un toque nuevo» y un enfoque diferente al acto, sin entrar en otras valoraciones que contribuirían a colocar al delegado en los titulares que «busca», según interpretan en Sol. El protagonismo a la sombra de Ayuso podría servirle de trampolín en la carrera por desalojar a Lobato, pero desde el Gobierno regional no van a ponérselo fácil. «Son sus guerras internas», alegan.

La presidenta sí ha aprovechado las últimas comparaciones de Begoña Gómez con Freddie Mercury por parte de los socialistas, para lanzarles una puya a cuenta de la declaración de Aldama. La popular ha exigido la dimisión en bloque del Gobierno tras el «recital» del comisionista del caso Koldo ante el juez. La dirigente ha subrayado que el PSOE no se ha dejado «un delito del Código Penal» sin cometer, con «sobres, pagos en billetes, lingotes de oro, negociaciones de contrato» y «reuniones con Sánchez que Sánchez negaba, reuniones con Begoña que Begoña negaba».

Para Díaz Ayuso, si el electorado a estas alturas «aguanta esto» por el simple hecho de que «no gobierne la derecha», «es que España se ha vuelto loca, la izquierda se ha vuelto loca», ha remarcado, y ha añadido que el PSOE ya gobierna con la derecha y la ultraderecha tanto en el Congreso como en Europa, al llegar a acuerdos como el del nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea.

La líder del PP hizo estas declaraciones días antes de anunciar su próximo viaje a Corea del Sur para consolidar a Madrid como referente económico, cultural y educativo. Desde hoy y hasta el día 27, negociará para posicionar a la región como uno de los destinos más atractivos para el gigante tecnológico.