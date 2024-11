Goyache: «La gestión de la Complutense no puede estar en entredicho por la cátedra de Begoña Gómez»

La Asamblea de Madrid se prepara para celebrar mañana la Comisión que tiene por objeto esclarecer responsabilidades políticas en torno a las presuntas irregularidades y tratos de favor en los programas de cátedras, posgrados de la Universidad Complutense (UCM) y de otros centros adscritos.

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, está convocada a las 10:00 horas en la Asamblea de Madrid, donde será recibida por el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, que hará un hueco en su agenda como senador para estar presente «como anfitrión para acompañarla», en lo que ha denominado una «comisión show». Ya se sabe que Begoña Gómez hará el «paseíllo» en la Cámara de Vallecas, y que será mudo y fugaz. Un «entrar y salir», ya que «es obligatorio» que acuda a la Cámara, pero la interrogada puede acogerse a su derecho a no declarar al encontrarse el caso judicializado. Y es lo que parece que hará Gómez, según avanzó el PSOE.

Quien sí hablará, pese a estar investigado en el mismo caso que Begoña Gómez, es el rector de la Universidad Complutense (UCM), Joaquín Goyache, quien ayer confirmó a LA RAZÓN que dará respuesta «a todas las preguntas» que le planteen los diputados de la Cámara madrileña. «No hay nada que ocultar», recalcó. Entre otras cosas porque «la gestión de la Complutense no puede estar en entredicho. Se han hecho bien las cosas y me gustaría explicarlo», asegura.

La Complutense está molesta por verse envuelta en lo que considera una «guerra política» con la cátedra de Begoña Gómez que puede estar comprometiendo el prestigio de la universidad y todos los logros académicos que ha conseguido con esfuerzo. Y pone como ejemplo que sea ya la primera universidad española que figura en el QS World University Rankings y que haya ascendido en la clasificación al puesto 164, situándose en el top 11% de las mejores universidades del mundo.

Paralelamente a la comisión de la Asamblea se desarrolla la vía judicial. En los últimos días, el juez Peinado ha ampliado la investigación abierta a Gómez y la imputa un nuevo delito de apropiación indebida e intrusismo en relación con el software de la Complutense. A todo esto se suman los delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado.

La Complutense, aclaró ayer que no hay apropiación indebida de ningún software por parte de Begoña Gómez. Es la conclusión de la petición que hizo al Ministerio de Industria y Turismo para pedir una relación de cuantas inscripciones o registros se habían abierto en la Oficina Española de Patentes y marcas a favor Begoña Gómez Fernández, la mujer del presidente del Gobierno, o bien a favor de la sociedad «Transforma Tsc SL», que supuestamente creó Gómez para impulsar la Agenda 2030 en empresas.

La universidad puso en manos de sus servicios jurídicos la información obtenida, pero «no había nada registrado y no podemos considerar que ha habido apropiación indebida de ningún software», aseguran desde la Complutense.

La primera sesión de la comisión contará también con la intervención de María Elvira Gutiérrez-Vierna de Molina, interventora de la UCM, quien aportará su visión sobre el manejo de los fondos y la gestión interna de la institución. Sería la tercera y última compareciente citada por el Grupo Popular el primer día de la Comisión.

[[H2:«Un circo»]]

Ayer, el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz- Pache, se mostró confiado en «poder dilucidar qué ha pasado con las cátedras extraordinarias y las actuaciones poco edificantes de Begoña Gómez. Esperamos que dé explicaciones sobre cómo se gestó la cátedra, si lo hizo en la mesa del presidente del Gobierno». Más aún, «esperamos que las personas que más han hecho gala de defender la transparencia no se queden callados ante los representantes del pueblo madrileño», sentenció.

El portavoz socialista en la Asamblea, Juan Lobato, aseguró en la rueda de prensa tras la Junta de portavoces, que había estado en contacto con Ferraz para abordar la comparecencia de la mujer del presidente del Gobierno en la Cámara. Lobato volvió a reiterar la idea que ha venido defendiendo siempre: que se trata de una comisión «show» para la «persecución y el linchamiento a una mujer profesional como es la esposa del presidente del Gobierno».

Por eso puntualizó, a renglón seguido, que tiene derecho a no declarar. La visión de Lobato fue refrendada por la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, quien apuntó que la comisión está pensada «para no hablar de los problemas de los madrileños, pero sobre todo para no hablar de los problemas del PP». La portavoz de Vox, Isabel Pérez-Moñino, expuso que se centrará en cuestionar a la esposa de Pedro Sánchez por las empresas con las que se reunió Pedro Sánchez «para facilitar contratos a la señora Begoña Gómez».

La Comisión constará de seis sesiones que se prolongarán hasta el mes de febrero y en las que el Grupo Popular podría llamar también al presidente del Gobierno, aunque Moncloa ya ha dicho que, de ser así, no está obligado a ir.