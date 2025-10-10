La Guardia Civil interviene más de 150.000 artículos falsificados en Fuenlabrada

Agentes de la Guardia Civil han logrado retirar del mercado un total de 152.438 artículos falsificados que se encontraban en una nave en la localidad madrileña de Fuenlabrada y listos para ser puestos a la venta en lo que podría ser un posible delito contra la propiedad industrial por el que ya se investiga a dos personas.

La actuación de los agentes se produjo tras una inspección desarrollada por la Unidad Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil, que conllevó la aprensión de una serie de artículos, por lo que no solo se inmovilizaron estos efectos, sino que se contactó con las marcas afectadas para constatar las sospechas de falsificación. Tras la revisión efectuada por las propias marcas, y al comprobar que se trataba de falsificaciones, todos los efectos intervenidos quedaron a disposición de la Autoridad Judicial, según ha informado la Benemérita en un comunicado. Se investiga a los dos propietarios de las mercancías, dos varones de 29 y 38 años, por delitos contra la propiedad industrial y competencia desleal.

En concreto, en la citada nave industrial de Fuenlabrada se localizaron más de 14.600 juguetes, a los que además les afecta la normativa sobre seguridad de los juguetes; 4.350 artículos de equipaciones deportivas y más de 133.000 pilas falsificadas