La Policía detiene en Carabanchel a un hombre con más de tres kilos de cocaína

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre con más de tres kilos de cocaína tras intentar huir de los agentes de una patrulla de este Cuerpo en el distrito madrileño de Carabanchel.

Se trata de un varón de 45 años, que fue arrestado el pasado 29 de agosto y al que le incautaron varios paquetes de cocaína y enseres entre los que encontraron tres básculas de precisión, informa la Policía Municipal.

Los hechos ocurrieron pasadas las cinco y media de la tarde de la fecha referida cuando una los agentes observaron que el hombre arrancaba su vehículo de forma apresurada al percatarse de la presencia policial.

En ese momento el conductor hizo caso omiso a las señales luminosas de la patrulla que le ordenaba el alto, hasta que en la calle de la Lonja de Seda fue interceptado cuando se bajó del vehículo e intentó huir a pie.

Según han informado fuentes policiales, el hombre no quiso identificarse y aportó datos falsos sobre su identidad a los agentes que finalmente, tras sus declaraciones incoherentes, registraron el vehículo, le detuvieron y le pusieron a disposición judicial.

En la parte trasera encontraron una bolsa con varios paquetes envueltos, uno de ellos con dos kilos de cocaína.

En el maletero se localizó el material para la medición de la sustancia, mientras que en el interior del bolsillo del pantalón del varón fue hallado otro envoltorio con droga.