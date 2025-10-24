¿Hay colegio el 10 de noviembre en Madrid por el día de la Almudena? Esto dice el calendario escolar

Como cada 9 de noviembre, Madrid celebra una de sus festividades más reconocidas entre los madrileños. Santa María de la Real de la Almudena encuentra su origen en 1085, cuando el rey Alfonso VI encontró su imagen tras caer el muro que amurallaba la ciudad. Sin embargo, no fue hasta el siglo XX cuando la Virgen de la Almudena fue proclamada oficialmente patrona en 1908 y la Iglesia Católica estableció la festividad.

A diferencia de otros años, la Almudena cae en sábado y muchos madrileños cuestionaban la posibilidad de tener fiesta. Aunque cuando se anunció los festivos de 2025 de la Comunidad de Madrid, esta no estaba señalada. Finalmente, el Ayuntamiento de Madrid anunció la fiesta para el lunes 10 de noviembre, aunque las celebraciones se seguirán manteniendo en su día original. Ahora, al igual que hay días no lectivos pero si laborables, la pregunta está en si hay o no colegios en Madrid el lunes por la Almudena.

¿Hay colegio el 10 de noviembre?

Según el calendario oficial de Madrid, el lunes 10 de noviembre de 2025 es festivo por el traslado del día de Nuestra Señora de la Almudena, por lo que los colegios de la ciudad no tendrán clase. Este día se suma a los festivos no lectivos ya previstos y que, para muchos trabajadores y estudiantes, significa un "puente" de tres días. Sin embargo, esta característica no se aplica a todos los centros docentes de la región.

El día de la Almudena es un festivo local por lo que, únicamente beneficia a los que realizan su actividad educativa en la ciudad de Madrid. De esta manera, los colegios o centros educativos de municipios como Getafe, Leganés o Parla abrirán en su horario habitual, manteniendo las clases y la programación prevista.

Días no lectivos en Madrid 2025

Antes del 10 de noviembre, los estudiantes de Madrid disfrutarán de un día libre. Además de los fines de semana, el lunes 3 de noviembre es no lectivo por el puente de Todos los Santos. Tras esto y la celebración de la Almudena, los colegios de la capital no volverán a cerrar hasta el lunes 8 de diciembre por la Inmaculada Concepción.

A partir de este momento, a los estudiantes sólo les queda las vacaciones de Navidad hasta 2026. De esta manera, se completa el calendario escolar de 8 festivos, las vacaciones de Navidad y Semana Santa. En el nuevo año, los colegios tendrán un calendario similar al de este, con fiestas como el viernes 1 de mayo por la fiesta del trabajo o el 25 de julio por el día de la Comunidad de Madrid.