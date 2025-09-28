Estos son los días festivos de la Comunidad de Madrid en 2026

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado esta semana el calendario laboral de la región para 2026. Este contará con un total de 14 días festivos, de los que dos serán locales y corresponden establecer a cada uno de los ayuntamientos madrileños, según queda recogido en el Estatuto de los Trabajadores.

El Decreto será remitido al Estado antes del 30 de septiembre, con las 12 fechas fijas, y a las que cada ayuntamiento de la región incorporará las que les corresponden.

Fiestas laborales de la Comunidad de Madrid en 2026

- 1 de enero (jueves), Año Nuevo.

- 6 de enero (martes), Epifanía del Señor.

- 2 de abril, Jueves Santo.

- 3 de abril, Viernes Santo.

- 1 de mayo (viernes), Fiesta del Trabajador.

- 2 de mayo (sábado), Fiesta de la Comunidad de Madrid.

- 15 de agosto (sábado), Asunción de la Virgen.

- 12 de octubre (lunes), Fiesta Nacional de España.

- 2 de noviembre (lunes), Todos los Santos.

- 7 de diciembre (lunes), Día de la Constitución Española.

- 8 de diciembre (martes), Día de la Inmaculada Concepción.

- 25 de diciembre (viernes), Natividad del Señor.