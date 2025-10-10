La Hispanidad sonará a música clásica en Madrid

La programación de Hispanidad se nutrirá de música clásica y popular en español durante la recta final de la quinta edición de 2025. Habrá auténticas leyendas de la música en español, como el artista cubano Eliades Ochoa, miembro de la emblemática banda Buena Vista Social Club, que actuará este sábado 11 de octubre en Plaza de España o la dupla compuesta por Mocedades y Los Panchos, celebrando 50 años de carrera del grupo español esa misma jornada en la Plaza Mayor.

La Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) interpretará partituras clásicas el 12 de octubre en la Plaza Mayor, bajo la dirección de la maestra titular y artística de la ORCAM, Alondra de la Parra. El concierto, en honor al país invitado, Argentina, comenzará a las 12:00 horas y tendrá una duración de 90 minutos.

El programa contará con conocidas partituras de autores españoles y argentinos como El Sombrero de tres picos, de Manuel de Falla, así como dos piezas de compositores argentinos, como Tangazo de Astor Piazzolla y Cuatro Danzas del ballet Estancia de Alberto Ginastera. Incluye también la interpretación de una selección musical de El orgullo de quererte, la zarzuela contemporánea compuesta por Javier Carmena que la ORCAM presentó hace unas semanas en los Teatros del Canal.

También visitarán Madrid maestros del jazz y la salsa como la agrupación de Puerto Rico Sonora Ponceña el domingo 12 en Plaza de España o la fusión de charanga y swing de la Orquesta Aragón, una de las agrupaciones más longevas y legendarias de Cuba (11 de octubre en la Plaza Mayor).

En Hispanidad también hay hueco para la danza, con los espectáculos del Ballet Flamenco de Madrid representando Carmen de Bizet (11 de octubre en la Puerta del Sol); la gran gala del legendario Corral de la Morería (12 de octubre en la Plaza Mayor); así como de varios conservatorios profesionales de Madrid.