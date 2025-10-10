Nuevas Generaciones de Madrid despliega banderas de España en las universidades por la Hispanidad

Nuevas Generaciones de Madrid ha desplegado a primera hora de esta mañana banderas de España de gran formato en los accesos principales de todas las universidades públicas madrileñas con motivo de la Semana de la Hispanidad y en vísperas del 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional.

La acción se ha llevado a cabo de forma simultánea en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y Universidad de Alcalá (UAH), con la colaboración de equipos de jóvenes voluntarios.

“Hemos desplegado la bandera que nos representa a todos como gesto de unidad, orgullo y concordia. La bandera es símbolo de una historia común y de un futuro que construimos juntos”, ha señalado Ignacio Dancausa, presidente de Nuevas Generaciones de Madrid. “La Semana de la Hispanidad es una ocasión para reivindicar los lazos culturales, lingüísticos y humanos que unen a millones de personas a ambos lados del Atlántico, y para reconocer el talento que hay en nuestros campus y fomentar la unidad”, añadieron desde la organización.

``Consideramos que para despolitizar la universidad es importante que el único símbolo que se reivindique sea el que nos une, el que representa a todos independientemente de ideología, religión o creencias´´. La iniciativa se ha desarrollado sin interferir en la actividad académica y con respeto a las normas de convivencia de cada centro.