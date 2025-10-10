¿Hay clases el 13 de octubre en Madrid? El calendario escolar lo confirma

No todos los festivos se disfrutan por igual. A veces, lo que supone un descanso para los más pequeños no coincide con la jornada laboral de los adultos, generando pequeñas diferencias en la rutina familiar. Este mes, la Comunidad de Madrid vuelve a vivir una de esas situaciones que conviene conocer con antelación.

Según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el lunes 13 de octubre será no lectivo para los colegios de Madrid, lo que permitirá a los estudiantes disfrutar de un día libre. Sin embargo, para la mayoría de los trabajadores madrileños, esta jornada será laborable, por lo que el puente afectará únicamente al calendario escolar.

Festivo en otras comunidades autónomas

En otras comunidades autónomas como Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León o Extremadura, sí se traslada el festivo del 12 de octubre al lunes 13, generando un puente de tres días. Madrid, por su parte, mantiene la festividad en su fecha original, el domingo, evitando el traslado al lunes.

Esta decisión implica que los padres deberán organizar la atención de sus hijos mientras cumplen con sus obligaciones laborales, mientras que los colegios contarán con un día libre que no altera significativamente el calendario escolar.

Celebración del 12 de octubre en Madrid

A pesar de que la Comunidad de Madrid no disfrute el festivo, el domingo, miles de madrileños podrán disfrutar de las múltiples celebraciones que se desarrollarán en la capital a lo largo del día, como el desfile militar o el gran abanico de actividades culturales anunciadas.

Actividades culturales

Artistas como Alizzz, María José llergo, Elíades Ochoa, Rita Payes o Bomba Estéreo harán actuaciones en plazas emblemáticas de la ciudad, como la Plaza Mayor, la Plaza de España o la Puerta del Sol a lo largo de este fin de semana. Además, el Corral de la Morería ofrecerá un espectáculo flamenco a las 21:00 horas del 12 de octubre en la Plaza Mayor.

Entrada gratuita a museos

Por otro lado, varios museos nacionales estarán abiertos al público con entrada gratuita en horarios especiales para celebrar el día. El Museo del Prado, el Thyssen-Bornemisza y el Museo Reina Sofía ocrecerán visitas gratuitas a los interesados.

Esta es la lista de museos que abren sus pueryas de forma gratuita el próximo 12 de octubre: