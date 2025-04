La «incógnita legal» de los conciertos en el Bernabéu

«Sí» a los conciertos... pero nunca antes de resolver la «incógnita legal» en torno al estadio Santiago Bernabéu. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida defendió ayer que el estadio Santiago Bernabéu «debería» acoger este tipo de eventos. «El estadio es necesario para la ciudad de Madrid porque permite atraer artistas y eventos que de otra forma no vendrían a esta ciudad», afirmó en una entrevista en EsRadio. Sin embargo, «mientras la jueza no adopte una decisión, es muy complicado que pueda haber conciertos. Me parece una cuestión de prudencia que el estatus quo del Bernabéu por ahora se mantenga», explicó el regidor, refiriéndose a la querella de los vecinos después de que el nivel del ruido superar en 2.500 veces los límites permitidos a lo largo de 18 conciertos.

Las palabras de Almeida llegan después de conocerse que el alcalde mantuvo una conversación con la cantante Aitana, que tenía programados sus conciertos para los días 27 y 28 de junio. Ese mismo día, el pasado lunes, el Real Madrid emitió un comunicado en el que anunciaba la suspensión de las dos citas.

«Taylor Swift no hubiera venido si no es en el Bernabéu. Los Dolphins no vendrían a jugar la NFL en noviembre si no es porque tenemos el Bernabéu. Karol G no hubiera venido tampoco», señaló Almeida.

Aparcamiento

En relación al aparcamiento del Bernabéu, paralizado por orden judicial, se trata de «una zona donde hemos hecho estudios de mercado y hay demanda de residentes porque aquí se está olvidando que hay una parte importante de ese parking que va a los residentes, que no solo va a los que pueden ir a los partidos», indicó. Y es que, «si no hay parking, es muy difícil que aquellos que van en coche al Bernabéu puedan aparcar».