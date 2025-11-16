Investigan como posible caso de violencia de género la muerte de una mujer de 60 años en Alpedrete (Madrid)

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando datos sobre el posible asesinato por violencia de género de una mujer de 60 años en la localidad madrileña de Alpedrete, según ha informado a través de sus redes sociales.

El suceso ocurrió este sábado cuando un hombre y una mujer, ambos de 60 años, fueron encontrados muertos con signos visibles de violencia producidos por arma blanca en un chalet situado en la calle de la Jara de localidad madrileña de Alpedrete.

La alerta la lanzó el hijo del matrimonio tras encontrar los cuerpos de sus padres en dos habitaciones distintas de la vivienda que ambos compartían.

En este caso, no había denuncia previas, ni estaban en VioGén, el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género de España, según ha informado EFE.

El marido tenía antecedentes psiquiátricos por intentos autolíticos y depresión, han precisado fuentes próximas a la investigación.

La llamada alertando de lo ocurrido ha tenido lugar a las 12:00 del mediodía.

Cuando ha llegado hasta el lugar del suceso, el equipo médico del Summa 112 se ha encontrado a un varón y a una mujer, ambos de 60 años, fallecidos con signos visibles de violencia.

Lo único que ha podido hacer el equipo médico del Summa 112 ha sido confirmar el fallecimiento de ambas personas.

Tras el levantamiento de los cuerpos y fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de los hechos.