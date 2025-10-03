Una joven denuncia en redes el caos de la M-30: "Existe todo menos el modo túnel en Google Maps"

Perderse en los túneles de la M-30 es una realidad por la que han pasado miles de españoles. La falta de cobertura y GPS bajo tierra provoca rutas sin salida que terminan alargando el trayecto más de 30 minutos. Sin embargo, este año el Ayuntamiento de Madrid y Calle 30 han presentado el proyecto para instalar balizas de Bluetooth y solventar el problema. Aunque debería haberse solucionado, muchos conductores siguen "perdiéndose" diariamente.

Al borde de la desesperación, una conductora madrileña ha compartido en redes sociales su frustración cada vez que pasa por los túneles de la M-30. Llena de rabia, su vídeo a acumulado casi un millón de visualizaciones en apenas unas horas. Aunque puede resultar gracioso, la joven asegura que "hay un montón de injusticias todavía pasando en el mundo".

"Me miente como los hombres"

En su vídeo de TikTok, Jana Quiles (@janaquiles) estalla contra el horror que es llevar el GPS activado en la M-30. "Existe el ChatGPT, la inteligencia artificial, todas las actualizaciones del mundo en el Instagram, menos el modo túnel en el Google Maps", explica. Con tono de frustración, la joven explica que lleva veinte minutos dando vueltas y está totalmente perdida. "Dice derecha y es mentira. Me miente como los hombres", añade con humor. Sin embargo, el problema lo identifica cuando consigue salir y el GPS le vuelve a redirigir por donde no es.

"¿Google Maps? No estás viendo que por ahí no es. Si por ahí no es, ¿para qué me vuelves a llevar? Había tres carteles", resalta contra el famoso navegador. "Si conocéis al creador del Google Maps, decidle que le pago una suscripción o algo para que me ponga en modo túnel", añade buscando una solución efectiva al problema. Aun así, el verdadero remedio es mejorar la cobertura en el interior y la conexión a Internet.

La solución a perderse con Google Maps

Ante el problema de Jana, muchos usuarios han querido compartir sus soluciones efectivas a la mala conexión de la M-30. La mayoría opta por utilizar otro sistema de navegación como Waze, que según ellos "va mucho mejor". Otros, en cambio, prefieren seguir métodos más tradicionales: "Antes de salir mírate la salida del túnel y ya está cuando salgas todo será fácil".

Sin embargo, la instalación de balizas electrónicas si que ha arreglado el problema en su mayoría, pero mucha gente no sabe como cambiarlo en sus dispositivos móviles. En Google Maps, es necesario configurarlo. Para ello, es necesario ir a Ajustes, entrar en Navegación y activar la opción "Balizas de túnel Bluetooth". Una vez cambiado, debería funcionar y ya no tiene por qué desactivarse otra vez.