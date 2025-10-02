"¿El HDMI se contagia?": la pregunta viral que ha dejado en evidencia a los madrileños

Cada día es impredecible y más si hablamos de Madrid. A pesar de salir 30 minutos antes, siempre va a haber atasco y aunque evitemos cruzarnos con cierto tipo de gente, a veces resulta imposible. En la capital ya viven más de 3,5 millones de persona y cada vez es más habitual cruzarnos con un creador de contenido grabando vídeo en plena calle. Este hecho incomoda a muchas personas hoy en día y al contrario, muchos se animan a aparecer públicamente. Sin embargo, es igual de impredecible saber a qué te enfrentas.

Así les ha pasado a unos madrileños que, en plena calle de Callao, les han parado para preguntarles una cuestión que no ha tardado en hacerse viral. Aunque para ellos la respuesta tenía sentido, el vídeo ya tiene más de un millón de reproducciones y en consecuencia, ha dejado en evidencia el conocimiento de la población española y en exclusiva, el de los madrileños.

La pregunta viral sobre un virus sexual

"¿Qué harías si tu pareja te contagia el HDMI?", es la pregunta que @tonimoret lanza a los madrileños en plena calle. Con un tono convencido, las respuestas son del todo curiosas y cómo afirma una mujer "es un tema muy fuerte". En cambio, otros no sabían a qué se refería: "No sé lo que es, ¿un virus o qué?". Sin embargo, muchos se han lanzado a contar sus experiencias, como que "resulta un fallo saltarse la confianza de comentarme que tiene ese problema y que yo puedo estar en peligro".

En general, todos sostienen la idea de que los problemas se llevan en pareja y que "una vez que lo tienes no te queda más que afrontarlo". Además, alguno confirma que "a lo mejor tendríamos que cambiar alguna rutina, algún algo del estilo de vida". Al final, con la pregunta sacada fuera de contexto, el vídeo se ha quedado en una parodia que muchos cuestionan cómo una forma cruel de reírse de la gente.

La verdad detrás del VIH

A raíz del vídeo, la gente no ha dejado de sumarse con comentarios al respecto. "Hay que ser honesto con tu pareja y echarle un cable con la relación siendo sincero", subraya un usuario en TikTok. Otro, en cambio resalta la importancia de no saber la realidad del virus: "La gente confundiendo el VIH con el HDMI es lamentable". Aun así, el humor ha llenado las redes sociales con comentarios como "Te contagia el HDMI y te pone 4K" o "Mejorar la conexión con tu pareja y no dejarla fuera de señal".

El vídeo de Toni Moret resulta ser una parodia sobre el VIH, el Virus de la Inmunodeficiencia Humana que causa las infecciones de transmisión sexual (ITS) más graves. Normalmente, la transmisión ocurre durante el contacto sexual (vaginal, anal u oral) sin el uso de preservativos. Sin embargo, la transmisión también puede ocurrir por el contacto con sangre infectada (como al compartir agujas) o de madre a hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia. En 2025, en España, cada día se diagnostican alrededor de 8 nuevas infecciones por VIH. En el caso de Madrid, el último informe (abril 2025) registró 689 nuevos diagnósticos de VIH en 2023.