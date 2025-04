El lugar que demuestra que comer sano no es aburrido

Las mujeres están, cada vez más, ocupando la posición y el reconocimiento que merecen. Superchulo ya es el nombre de tres restaurantes que defienden la “rainbow food” y está liderado por Rebeca Toribio, fundadora que ha aparecido en la importante lista Forbes como una de las españolas más influyentes de menos de treinta años de edad; Marina Padilla, encargada de Comunicación y Marketing, también representante del grupo Con Fuego; Catalina Pascual, manager de Operaciones; y Andrea Eloísa García, chef ejecutiva. Pronto abrirán el tercer local en Virgen de los Peligros, 10 y están de celebración.

El concepto de “rainbow food” es central en la propuesta de Superchulo. Esta filosofía se basa en la idea de que un plato lleno de colores no solo es visualmente atractivo, sino que también indica una variedad de nutrientes esenciales para el organismo. Cada color en los alimentos representa diferentes beneficios para la salud, y al combinarlos, se obtiene una dieta equilibrada y completa. Rebeca lo explica en primera persona, como la mejor de las pruebas para montar su negocio: “Dejé de hacer dietas y empecé a crear platos llenos de color que me aportaran felicidad”. Esta visión se traduce en un menú donde las ensaladas vibrantes, los bowls nutritivos y los postres creativos invitan a los comensales a disfrutar de una experiencia culinaria que nutre tanto el cuerpo como el alma. En este sentido, el concepto no solo ofrece una propuesta gastronómica basada en la alimentación saludable, sino que también desafía la percepción convencional de que comer sano es sinónimo de aburrimiento. Con su enfoque en la “rainbow food”, Superchulo demuestra que los platos nutritivos pueden ser una explosión de color, sabor y creatividad, especialmente si pensamos en los niños o todos aquellos que siempre le ha costado más acercarse a las frutas y a las verduras.

La historia de Superchulo está intrínsecamente ligada a la vida de su fundadora, Rebeca Toribio. Originaria de L’Eliana, Valencia, Rebeca se trasladó a Madrid a los 16 años para perseguir una carrera en la danza profesional. Sin embargo, su trayectoria en el mundo de la danza estuvo marcada por desafíos personales que la llevaron a reevaluar su relación con la comida y a buscar formas de sanar tanto física como emocionalmente. Durante este proceso de autodescubrimiento, Rebeca se sumergió en el estudio de la nutrición y el bienestar. Fue entonces cuando nació la idea de crear un espacio donde la comida saludable fuera “accesible, atractiva y, sobre todo, deliciosa”, apostilla. Así, en 2016, con tan solo 22 años, fundó Superchulo, un restaurante que refleja su filosofía de vida y su pasión por la cocina creativa y consciente.

Integración con el grupo Con Fuego

En su afán por seguir creciendo y ofreciendo experiencias únicas, Superchulo se integró en el Grupo Con Fuego, una alianza que ha permitido la expansión y profesionalización de la marca. Esta colaboración se materializó con la apertura de un nuevo local en la calle Fuencarral, 74, en pleno corazón de Madrid.

Las cuatro mujeres explican que la unión con Grupo Con Fuego ha aportado a Superchulo una renovación en su diseño interior, manteniendo la esencia colorida y acogedora que lo caracteriza, pero incorporando elementos modernos y elegantes. El interiorista Pablo Roig fue el encargado de plasmar esta visión, creando un espacio que invita a los comensales a sumergirse en una atmósfera de bienestar y disfrute. En este sentido, celebran que “las mujeres cada vez estemos más empoderadas, nos apoyemos y apostemos por proyectos conjuntos”, cuentan a LA RAZÓN porque, en su caso “nos hemos ayudado y todo ha ido a mejor”.

Entrevista a las responsables del restaurante Superchulo David Jar La Razón

Más allá de la comida, Superchulo se ha posicionado como un espacio que promueve el bienestar integral. Rebeca Toribio ha convertido su experiencia personal en una misión para ayudar a otros a encontrar una relación saludable con la comida. A través de talleres, charlas y eventos, Superchulo fomenta una comunidad donde la alimentación consciente y el disfrute van de la mano. Además, detallan que el restaurante colabora con productores locales y apuesta por ingredientes de temporada, reforzando su compromiso con la sostenibilidad y el apoyo a la economía local.

Después casi una década de trayectoria, Superchulo continúa evolucionando y adaptándose a las necesidades de sus clientes. “Queremos transmitir una propuesta gastronómica innovadora, un ambiente acogedor y cercano, ser un rincón saludable en el corazón de Madrid, aunque ya estamos en otras ubicaciones”. En este sentido, la expansión de Superchulo no se detuvo en Fuencarral. En noviembre de 2024, inauguraron Treehouse by Superchulo, un nuevo concepto ubicado en la planta más alta de un complejo gastronómico en Gran Vía, 55. Este espacio evoca una cabaña en un árbol, ofreciendo un refugio de naturaleza en medio del bullicio urbano. “Treehouse se centra en el brunch, presentando un menú creativo y orgánico disponible desde las 9 de la mañana. Platos como el ‘Peanut Break Toasty’ y la ‘Punky Salad’ se han convertido en favoritos entre los clientes, quienes también pueden disfrutar de un servicio de delivery y una barra de cafetería con bebidas y pastelería saludable”, explican.

Reconocimientos

El enfoque innovador y la presencia digital de Superchulo no han pasado desapercibidos. En marzo de 2025, el restaurante fue galardonado con el premio The Best Digital Restaurant Indie 2025, un reconocimiento que destaca su creatividad emocional y diseño digital, permitiéndole conectar auténticamente con sus clientes.

Este premio, otorgado en el marco de ExpoHIP, subraya la importancia de la transformación digital en el sector de la restauración y cómo Superchulo ha sabido aprovechar las herramientas digitales para fortalecer su marca y comunidad.

Algunas sugerencias que aconsejan no perdernos son: la “Peanut Break Toasty”, una tostada integral con crema de cacahuete, plátano, semillas y un toque de miel, ideal para un desayuno energético; la “Punky Salad”, una ensalada colorida que combina una variedad de vegetales frescos, frutas y frutos secos, aderezada con una vinagreta especial de la casa; o “Verduras Asadas al Carbón”, una selección de vegetales de temporada asados al carbón, que aportan un sabor ahumado y una textura diferente.