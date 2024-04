Madrid abre este miércoles el plazo para pedir becas de Bachillerato

Novedades en la Educación madrileña. A partir de mañana miércoles se pueden solicitar las becas de Bachillerato del curso 2024-2025 para estudiar en centros privados de la Comunidad de Madrid, unas ayudas a las que podrán optar familias con una renta per cápita de hasta 35.913 por cada uno de sus miembros.

Hoy se ha publicado la orden de esta ayuda al estudio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y, a partir de mañana, los interesados tienen 15 días hábiles para completar la solicitud, un trámite que se puede realizar a través del portal web institucional www.comunidad.madrid.

Los requisitos principales que refleja la orden son que el alumno debe estar matriculado o tener reserva de plaza para el curso completo del año escolar 2024-2025, en cualquiera de los dos cursos de Bachillerato, en régimen privado; no ser alumno repetidor del curso para el que se solicita la beca y no superar el límite de renta per cápita familiar de 35.913 euros.

Estos requisitos deberán mantenerse a lo largo de todo el curso escolar 2024-2025.

Las cuantías que recibirán los beneficiarios variarán en función de los ingresos de la unidad familiar, de forma que aquellas familias con una renta per cápita de hasta 10.000 euros tendrán una ayuda anual de 3.750 euros, mientras que las que tengan entre 10.000 y 35.913 por cada uno de sus miembros percibirán 2.000 euros.

El Gobierno regional aprobó recientemente en Consejo de Gobierno la inversión de 43, 5 millones de euros para estas becas de las que, según las estimaciones del Ejecutivo autonómico, se beneficiarán más de 15.000 alumnos.

En 2022, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aumentó hasta los 35.913 euros el nivel máximo de renta per cápita para poder acceder a las becas, una decisión muy criticada por la oposición porque familias con rentas de 100.000 euros podían acogerse a estas ayudas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, indicó que "el 95 por ciento" de los perceptores de estas ayudas "tienen rentas inferiores a 20.0000 euros per cápita", por lo que se da con estas becas la posibilidad de que sus hijos puedan permanecer en el colegio donde han cursado sus estudios.