En Madrid se abre paso un estudio que busca mejorar la comprensión lectora infantil

España se encuentra en el puesto 28 en la prueba de comprensión lectora, según el último Informe PISA, tratándose del peor resultado desde el año 2006. Sin embargo, La Comunidad de Madrid consiguió entrar en el top 10 de mejores puntuaciones en este campo.

Con el fin de seguir apostando por la lectura y hacer una comparativa que permita extraer los mejores métodos de aprendizaje, la Fundación Edebé y Proyecto Leobien lanzaron el Test Nacional de Comprensión Lectora (Test NCL), una nueva herramienta, gratuita y periódica, que pretende proporcionar una evaluación comparativa de las capacidades de comprensión lectora de los niños españoles escolarizados de entre 6 y 12 años.

LA RAZÓN se ha puesto en contacto con distintos expertos en la materia; por un lado, con Óscar Abellón, director del colegio La Dehesa de Humanes en Madrid y experto en educación por la Universidad Complutense de Madrid; y con María Jesús Palop, gerente de estrategia e innovación de Fundación Edebé.

“Con el Test NCL podremos recopilar todos los datos necesarios que nos ayuden a mejorar y fortalecer los pilares de la educación en nuestro país. Creemos que será una herramienta muy valiosa para identificar y abordar las áreas de debilidad y las necesidades de los estudiantes en este aspecto tan crucial del aprendizaje como es la comprensión lectora”, afirma María Jesús Palop, gerente de estrategia e innovación de Fundación Edebé.

Por su parte, Óscar Abellón manifestó que “si los niños no terminan de comprender lo que leen, no pueden asimilar e interiorizar el resto de los conocimientos. La capacidad de entender un texto forma parte de la alfabetización y, por tanto, es la base de todo lo demás. Los docentes y los centros educativos tenemos la obligación de garantizar la mejor educación a nuestros alumnos, pero en la gran mayoría de los casos, no se dispone de la formación específica para responder a esta carencia o para desarrollar metodologías verdaderamente eficientes”.

Ambos reflexionan en que, actualmente, España muestra unos resultados por debajo de la media de la OCDE y del resto de países de la Unión Europea en esta competencia, considerada esencial en el desarrollo del aprendizaje. “El Test NCL permitirá, a través del análisis de los datos recogidos de los distintos centros educativos, identificar las mejores prácticas implantadas en las regiones o colegios con buenos resultados y hacerlas extensivas a aquellos con peores resultados. Se trata de la primera iniciativa que realizará un abordaje integral y exclusivo de la comprensión lectora infantil en España”, explican.

Según Óscar Abellón, “la lectura es la base, lo que da estructura y lo que permite que el resto de aprendizajes se asienten”. El primer paso cuya comprensión es fundamental para desarrollar “confianza, autoestima y habilidades sociales”. Razón por la cual, después del barómetro CICLIP 2022 sobre la comprensión lectora infantil y primaria, el 88% de los docentes cree que los centros educativos deberían disponer de horas específicas fuera del horario de las asignaturas convencionales para que los alumnos mejoraran en esta competencia.

Perspectiva de futuro

Con la información que se obtenga se realizará un análisis nacional comparativo con diversas variables, como curso, franja de edad, ámbito geográfico, tipo de colegio (público, concertado o privado) y género. “El Test NCL será, por lo tanto, el primer estudio que permita correlacionar resultados, valorar la evolución año tras año de acciones educativas determinadas y promover la mejora continua en todo el proceso de aprendizaje a través de la adopción de mejores prácticas”.

En este sentido, dicho test enfatiza la importancia de la evaluación formativa y sigue el enfoque de los nuevos formatos de evaluación multimedia y digital de las pruebas PISA y PIRLS con distintos niveles de dificultad, cuenta con la validación del Grupo de Investigación ZINTAC de la Universidad de Oviedo.

Los centros pueden inscribirse online y realizar las pruebas a sus alumnos hasta el próximo 14 de junio. Una vez completado el test, se enviarán los informes individuales por aula a cada colegio para que los docentes puedan conocer el resultado de la prueba de cada alumno, así como entender si el nivel alcanzado se corresponde con el esperado para la edad de sus alumnos. Una vez analizados todos los resultados de esta primera oleada, en septiembre se dará a conocer el I Informe de Situación de la Comprensión Lectora en España.

Para concluir, Óscar Abellón y María Jesús Palop ponen un desafío encima de la mesa, tan actual como determinante para el futuro: el uso de la tecnología, internet y redes sociales en menores. ¿Dónde está el límite?, ¿a qué edad empezar a incorporarlos?, ¿hasta qué punto deben formar parte del sistema educativo?, ¿qué beneficios y consecuencias negativas acarrean?

Ambos coinciden en que “la tecnología es una realidad y ha llegado para quedarse, negarlo es llegar tarde”. Sin embargo, el foco del debate apunta al cómo se usa, y ahí el sistema educativo debe tomar la palabra.