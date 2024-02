Madrid acoge el "catalanismo constructivo" de Foment y la "vuelta" de Valencia y Barcelona

La Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales debutó esta semana en Madrid. La delegación de la patronal catalana Foment del Treball abrió su sede en la Carrera de San Jerónimo desde donde impulsará el debate económico desde Cataluña. El presidente Josep Sánchez Llibre dio la campanada acompañado del Ibex catalán, y el alcalde José Luis Martínez-Almeida, aprovechó el aval para alzarse en la plaza madrileña. Sus homólogos en Valencia y Barcelona, María José Catalá y Jaume Collboni reivindicaron la vuelta de sus ciudades al debate económico nacional tras ganar en las últimas municipales. «Valencia ha vuelto», enarboló la regidora; «Barcelona, también», apostilló el catalán, y Almeida apoyó sus proyectos: la ampliación del aeropuerto de Barcelona, el puerto de Valencia y la finalización de la construcción del Corredor Mediterráneo. Aunque no pase directamente por la capital, la mejora de la conectividad del arco mediterráneo «beneficia a Madrid», dijo.

La relación entre las tres ciudades se congeló la pasada legislatura cuando Almeida gobernaba en Madrid, Barcelona estaba dirigida por Ada Colau y Valencia por Joan Ribó. Tras los comicios del pasado mes de mayo, el mapa político cambió. Foment ha querido presentar la Sociedad Barcelonesa sobre la base del actual entendimiento institucional entre las tres ciudades con más peso económico de España.

El desembarco de la delegación catalana en el Palacio de Miraflores pretende «liderar la economía española con modestia, ambición y muchísima ilusión» y «enriquecer el debate público nacional con plena complicidad con la CEOE», según explicó el presidente de Foment. Se trata de apostar por un «catalanismo cooperativo y constructivo» con el resto de España. Almeida insistió en su compromiso por poner el talento en el foco del crecimiento y mantener a Madrid en el primer puesto del ranking para desarrollar un proyecto de vida y tener las mejores condiciones profesionales.

La ciudad ha conocido esta semana que lidera las pernoctaciones hoteleras en España gracias a la inversión en infraestructuras y a sus eficaces campañas, una noticia que ha ayudado a pasar la del rechazo a albergar la sede de la nueva autoridad antiblanqueo. Madrid no se alzará finalmente con la designación, una apuesta en la que el alcalde se había implicado extraordinariamente. Viajó a Bruselas junto al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para defender a la capital, pero la ciudad ha quedado en segundo lugar en favor de Frankfurt. La delegación española había confiado en que la calidad de vida de Madrid y el buen enclave elegido, la Torre de Cristal en la zona norte de la capital, fueran las mejores bazas para conseguir la designación, pero una difícil elección impuso a la capital financiera alemana.

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, aventuró un mal resultado para Madrid por el reciente nombramiento de la ex ministra socialista Nadia Calviño al frente del Banco Europeo de Inversiones, dos decisiones que hubieran sido cercanas en el tiempo. «Hemos quemado ese cartucho», avanzó la popular, que ha logrado importantes proyectos de atracción de inversión para la región. El último, la apertura de un centro de datos de Microsoft en Madrid. La tecnológica invertirá en España 2.100 millones de dólares (casi 2.000 millones de euros) durante los próximos dos años para dar soporte al crecimiento de la inteligencia artificial, con sedes en Madrid y Aragón.

Ayuso ha tendido la mano esta semana a los agricultores que han tomado Madrid y ha elevado sus críticas contra el Ejecutivo por las cargas policiales contra éstos, un recibimiento «a palos», según la popular. Los intentos de la Delegación del Gobierno por descafeinar las protestas no impidieron que miles de agricultores lograran manifestarse en la Puerta de Alcalá, rodeada de tractores y de madrileños que salieron a respaldar sus reivindicaciones, pero la presidenta madrileña no quiere obviar las cargas contra los representantes del campo y exige explicaciones a Pedro Sánchez. «No sé qué puede hacer malo un señor que lo más importante que tiene es un tractor. ¿Por qué esas imágenes que nos abochornan a todos? Así que vamos a pedir que no se escondan y que den la cara ante lo que sucedió en la ciudad de Madrid».

Resquebrajadas las relaciones con el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, a cuenta de la reforma del Estatuto, el portavoz del PSM se limitó esta semana a reivindicar en sus redes sociales la autoría de la última medida educativa del Gobierno de la Comunidad: la apertura de los colegios en días no lectivos. Serán 800 centros públicos de la región los que contarán con actividades extraescolares en los días en los que no haya clase en Infantil y Primaria. Además de refuerzo educativo, los alumnos tendrán también actividades deportivas, idiomas y otras disciplinas que promuevan una educación integral mientras favorecen la conciliación de las familias en periodos como Semana Santa o Navidad.

Lobato tiró de ironía al asegurar que espera que la medida se cumpla después de una semana en la que ha intentado consolidar su liderazgo en Madrid como alternativa a Ayuso.

Tras el batacazo de su partido en Galicia, el senador ha sido crítico con el resultado («malo sin paliativos») y ha instado a hacer «una reflexión que no hicimos en mayo», afirmó en una entrevista con Carlos Alsina. Sus guiños al socialista García Page dieron fuelle a la presidenta regional para su intervención en la Asamblea. Ayuso, salió en tromba contra los socialistas no sólo para recordarles el fracaso electoral del domingo, también el último escándalo en torno a la detención del asesor de José Luis Ábalos, Koldo García. Parasafreando al propio Lobato, le espetó: «No se muerda la lengua, entre nosotros, en bajito, ¿usted cómo ve a Sánchez? Porque si todo lo que ocurre en Madrid es responsabilidad mía, todo lo que le ocurre al Gobierno de España es responsabilidad del señor Sánchez».