Madrid celebra en Velintonia el concierto de Miguel Poveda en homenaje a Vicente Aleixandre

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, ha asistido al concierto del cantaor Miguel Poveda en homenaje a Vicente Aleixandre y a la Generación del 27, en Velintonia, la que fuera residencia del poeta. Con acceso libre previa inscripción, este recital ha sido el primero de los actos programados en la futura Casa de la Poesía, inmueble adquirido por el Gobierno regional el pasado mes de abril con el objetivo de abrirlo como museo, coincidiendo con el centenario de la Generación del 27 y el 50 aniversario de la concesión del Premio Nobel al escritor.

Poveda, acompañado a la guitarra por Jesús Guerrero y rodeado del arte visual de EduArtGranada, ha recorrido con su cante los versos y memoria creativa de este movimiento poético y artístico con la propuesta Por fin en Velintonia, que se ha celebrado en el jardín de la vivienda, espacio presidido por el cedro libanés plantado por Aleixandre.