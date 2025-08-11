Madrid colabora en la extinción del incendio de San Bartolomé, en Ávila

La Comunidad de Madrid se ha sumado a las labores de extinción del incendio forestal declarado el viernes en el término municipal de San Bartolomé de Pinares, en la comarca abulense de Hoyo de Pinares, en la zona limítrofe con la región.

En concreto, se ha desplazado tres bombas forestales y dos mandos de Bomberos de la Comunidad de Madrid al incendio de San Bartolomé de Pinares (Ávila) para que Castilla y León pueda reforzar a los medios que están trabajando en otros incendios activos en su región.

En base a las necesidades de Castilla y León se enviarían más medios y se ampliará la franja limítrofe de cinco kilómetros de actuación conjunta entre ambas comunidades, han apuntado desde Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

En un mensaje publicado en redes sociales, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha recordado la disposición del Gobierno regional para colaborar con más medios en los distintos incendios registrados en España en caso de necesidad.

"Estamos en riesgo extremo de incendio en toda España. Desde la Comunidad Madrid ayudamos a Castilla y León, y estamos a disposición de las demás regiones que precisen medios para combatir los graves incendios simultáneos que se están produciendo", ha indicado.

El incendio en San Bartolomé (Ávila) se originó el viernes a las 14.45 horas y se elevó a gravedad 2 a las 16.20 horas de la misma jornada. De momento, ha afectado al menos a 600 hectáreas.

Además, el fuego obligó a desalojar a los vecinos de Ciudad Ducal y La Estación, que ya pudieron regresar a sus hogares desde la noche del sábado.

En la jornada de este domingo, más de 70 medios aéreos y terrestres, incluidos efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), participan en las labores de extinción en la zona.