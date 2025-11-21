Madrid reconoce con los Premios y Honores de 2025 a cuatro de sus bomberos por su labor ejemplar

La Comunidad de Madrid ha celebrado hoy el acto anual de concesión de Premios y Honores 2025 del Cuerpo de Bomberos regional, donde se han distinguido a cuatro de sus profesionales por su labor ejemplar durante este año. El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha entregado estos galardones en una gala que ha tenido lugar en el Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares, enmarcada en la conmemoración del 50º aniversario del Parque de Bomberos de la ciudad complutense.

Por un lado, Alberto Güemes Ávalos ha sido reconocido con la Medalla del Servicio por su ayuda a los demás, su abnegación, su compromiso y su capacidad de liderazgo en la Dana de Valencia. Además, se han otorgado tres Felicitaciones Públicas. Una de ellas ha sido para Eduardo Velasco Coco, del Parque de Las Rozas de Madrid, que asistió, estando fuera de servicio, a un motorista que sufrió un accidente de tráfico en un municipio de Málaga. Le practicó la maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP) y consiguió salvarle la vida hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Otro de los premiados con esta distinción ha sido Pedro José Martín Gómez, del Parque de Aldea del Fresno. Allí, auxilió a unos padres que iban camino del hospital con su bebé en parada respiratoria y decidieron parar en estas instalaciones temiendo que no les daría tiempo a llegar al centro sanitario.

Martín se hizo cargo de la situación y logró revertir la parada, recuperando la normalidad en el lactante de tan solo 6 meses.

La otra Felicitación Pública ha sido para Irene Calabria Nuevo, que ha conseguido dos medallas de oro en las dos competiciones internacionales para personal de emergencias más importantes: el Campeonato del Mundo 2025, celebrado en Birmingham (Alabama, EE. UU), y en el Campeonato de Europa 2024, en Braga (Portugal).

Además, durante el acto, se ha homenajeado a los más de 50 funcionarios jubilados en 2025, como reconocimiento a su trayectoria y dedicación. También se ha presentado el Anuario fotográfico del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.