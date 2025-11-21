Madrid ve "una vergüenza" que un Gobierno "moroso" reclame 47 millones (y subraya que está en plazo)

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha tildado este viernes de "auténtica vergüenza" que un Gobierno "moroso" como el de Pedro Sánchez reclame a la Comunidad de Madrid 47 millones de euros por las compensaciones previstas en el convenio que regula la utilización de los títulos del Abono Transporte en los servicios de Cercanías Madrid y ha defendido, además, que todavía están en plazo para abonar este importe.

"No debemos absolutamente nada", ha remarcado el también portavoz regional durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea para informar sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2026.

Lo he hecho después de que Renfe Viajeros haya presentado un requerimiento judicial contra el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) por el impago de 47.141.915,16 euros por las compensaciones previstas en el convenio que regula la utilización de los títulos del Abono Transporte en los servicios de Cercanías Madrid.

La compañía pública ha presentado facturas correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2025 por importes de 15.259.698,20 euros, 11.944.045,44 euros y 19.810.078,89 euros, además de las facturas por la comisión acordada por la recarga de dichos abonos en las instalaciones gestionadas por la compañía. Según ha apuntado Renfe en un comunicado, si no abonan ninguna mensualidad, la deuda acumulada a final de año rondará los 100 millones de euros.

En respuesta, García Martín ha recalcado que, en cualquier caso, el Gobierno regional está todavía dentro del plazo para abonar estos importes, que, según el convenio firmado, finalizaría el próximo día 25, al haber sido presentadas estas tres facturas en octubre. "No saben ni siquiera de lo que están hablando", ha defendido.

"Estamos a día 21, con lo cual no le debemos absolutamente nada a Renfe", ha defendido el consejero, que ha censurado así la actitud de una "una Administración morosa como es la Administración General del Estado, que adeuda en su conjunto más de 10.000 millones de euros por competencias que estamos realizando pero que deberían aportar cofinanciación".

"Me parece una auténtica vergüenza que hoy Renfe reclame 47 millones de euros cuando sabe que el Ministerio de Fomento está adeudando 253 millones de euros", ha insistido el consejero madrileño, que ha advertido del "grave perjuicio" que esta demora causa al CRTM. "Está poniendo en riesgo al resto de operadores, entre ellos Renfe", ha advertido.

En cualquier caso, ha insistido en que para que la Comunidad de Madrid pueda pagar a los operadores, primero tendrá que ser "el ministro que paga poco", en referencia al titular de Transportes, Óscar Puente, quien abone al Gobierno regional "lo tiene que hacer efectivo".