Más de 30.700 opositores se examinan este fin de semana para cubrir 340 plazas del Ayuntamiento de Madrid

Mañana sábado 22 y el domingo 23 de noviembre, se celebran los exámenes para cubrir 340 plazas en el Ayuntamiento de Madrid, de las que 256 son de auxiliar administrativo y 84 se reservan a Personal de Oficios de Servicios Internos (POSI). Un total de 30.790 aspirantes han sido admitidos al proceso selectivo, de los que 17.161 optan a una plaza para auxiliar administrativo, 11.594 lo hacen para POSI y 2.035 concurren en el turno de discapacidad.

El 78 % de los candidatos a administrativo son mujeres, frente a un 22 % de hombres. En el caso de POSI, el 64 % son mujeres y el 36 % hombres. En administrativos, el 55 % tiene menos de 46 años y en POSI son menores de esa edad el 49 %.

Se trata de los procesos selectivos con mayor número de candidatos desde 2022, con ratios de 77 opositores por plaza en auxiliar administrativo y de 147 en POSI. En el turno de discapacidad, que representa el 6,6 % del total, la ratio alcanza 31 candidatos por plaza en administrativo y 202, en POSI.

Reto logístico

Cada convocatoria de oposiciones supone un auténtico reto logístico para las administraciones públicas. No sólo se trata de imprimir de manera segura miles de exámenes, sino de coordinar materiales, espacios, personal, seguridad o tecnología, entre otros muchos factores.

Todo debe llegar en perfecto estado de custodia para evitar cualquier tipo de filtración que pueda invalidar el proceso. Para este fin de semana, se ha preparado toda la logística de traslado de la documentación con vehículos municipales acompañados por los miembros del tribunal para la documentación confidencial y con apoyo de una empresa para el traslado del resto del material. Para esta próxima convocatoria, han sido impresas más de un millón de páginas para la realización de los ejercicios. Todo lo que no sea utilizado se reciclará una vez finalizados los exámenes.