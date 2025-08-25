Un madrileño de 9 años se corona como campeón del mundo de Pumptrack

Tenía en frente a rivales de China, Alemania, Rusa, Francia, Suecia... Sin embargo, el madrileño Aritz González, residente en Mejorada del Campo, pudo con todos. Aritz se ha proclamado campeón del mundo en la primera edición de la Pumptrack World Youth Challenge 2025, en la categoría de niños de 8 años.

Celebrado en Ängelholm (Suecia) el pasado 9 de Agosto, la pista, una de las principales de Escandinavia, está ubicada en la costa suroeste sueca. Tiene 200 metros de largo y presenta una serie de desafiantes curvas de 180 grados, líneas de salto y wallride.

Aritz ganó todas las mangas y no dio opción a sus rivales. El pequeño pertenece al Club BMX Olímpico de Madrid. Habitualmente, tiene que desplazarse para entrenar al circuito de BMX RACE Arganzuela, así como a los diferentes pumptracks de excelente calidad que hay en la ciudad de Madrid: el de Moratalaz, construido por la empresa Poolsport, y los construidos por Velosolutions Spain en Vallecas, Arroyo del Fresno y Parque de las Cruces.