Mar Amate: «La radio es un novio complicado. Y ya llevo 17 años»

Es experta en dar los buenos días. Desde las cuatro y cuarto de la mañana se prepara para ello. La voz de Mar Amate se ha convertido para muchos oyentes en el café necesario para empezar el día con buen pie. Y eso, además de una responsabilidad, es un regalo.

«Muchas veces el futuro se adelanta, y me he convertido en lo que soñaba de pequeña. Jugaba con la radio, me gustaba y me acompañaba, igual que la música. Era mi espacio vital». Mar Amate recuerda a sus padres escuchándola, y más tarde ella misma la montó en el instituto. A partir de ahí hizo prácticas y llegó a La Ser con tan solo 19 años. «Me di cuenta que esto iba en serio y, aun así, estudié Psicología pues temía la inestabilidad de la profesión, quería un plan B», explica la locutora. Lo cierto es que, al final, vivió y sigue viviendo de su plan A. Y todavía, cuando entra al programa de las mañanas piensa: «aprovéchalo que puede ser el último y soy muy afortunada en dedicarme a lo que quiero». confiesa. El camino no ha sido todo color de rosa, Mar sabe lo que es trabajar en Semana Santa, navidades, fines de semana, sin días libres y cobrando muy poco. Eso compensó con la suerte de encontrar su sitio.

La música y comunicar fueron sus primeros pasos. «Me gusta mucho esta canción, ojalá la conozcan los demás», era la sensación que Mar tenía cuando escuchaba un tema que le gustaba, y enseguida necesitaba compartirlo. Así indica que «la radio tiene que ver con compartir y acompañar». La música está presente en todos los momentos de su vida, casi tanto como el comer, pronuncia Mar.

«Nací en Leganés, soy pepinera, crecí en Leganés y recuerdo muchos trayectos a Madrid en búho. He vivido la ciudad de día y de noche. Y la temporada que trabajé en Gran Vía, cuando todavía no había amanecido, era trepidante, aunque más oscura. Siempre cada uno iba a lo suyo. Recuerdo un Madrid muy trepidante y muy divertido». Su llegada a Cadena 100 fue «de puntillas», muy consciente que «la radio era un novio complicado y tenía que estar segura que iba a recibir lo que necesitaba». Y ya, después de 17 años con el mismo novio, no debe de estar mal la relación entre ambos. Para que esto funcione, Mar recuerda que se necesita «un equipo que fluctúe, equilibrando energías, y mucha generosidad entre todos». Eso sí, para hacer lo que a uno gusta hay que pagar un precio. En este caso es la renuncia a los momentos de ocio con amigos, como irse de concierto o a cenar, por su responsabilidad con los oyentes. Pero esto se le hace más fácil en Madrid, pues ama pasear por su ciudad y descubrir lugares nuevos –se hace un mínimo de 12 kilómetros diarios–.

«La radio es terapia»

Mar alude como algo negativo de la profesión el no estar presente en situaciones a veces necesarias, pero que, a la vez, el micrófono le ayuda a evadirse. Entre los momentos buenos de la radio, destaca el 99%: «Aprendo cada día, conozco gente, me río muchísimo, tengo cerca a músicos que nunca imaginé. Los oyentes nos dicen que escucharnos es terapéutico, pero ellos no saben que son ellos quienes hacen terapia con nosotros», pronuncia Mar.

El debate acerca del futuro de la radio ya está cerrado, la mayoría de profesionales coinciden en que le queda mucha vida. «En la pandemia todos nos agarrábamos a la radio. Tiene una larga vida, se basa en algo tan básico como un comunicador y receptor. Además, convive muy bien con los podcasts. Disfrutar de programas de radio en podcasts es un lujo», añade. Más incluso en tiempos frenéticos que tan difícil resulta parar, cuando lo hacemos y pulsamos el botón, siempre estamos acompañados y escuchamos algo que nos hace pausar o identificarnos con cualquier problema. Se teje comunidad. «Accedes al universo de otras personas que tienen que ver contigo en una conversación muy directa», señala.

Como madrileña de sangre, recomienda descubrir el auge del barrio de Arganzuela, tomarse un vino en La Venencia, pasear por el parque de Tierno Galván o Planetario. Le gusta el japonés Donzoko y las terrazas que tiene la ciudad para ver el atardecer.

Evento musical en el Wizink Center. Por ellas

►Un total de 15.000 personas asistirán hoy al concierto más especial para Mar Amate. Ella y su compañero presentarán los espectáculos de artistas españoles, dedicados a las mujeres que han sufrido o sufren cáncer de mama. Esto no es una lucha, aquí no hay perdedoras. El objetivo es salir con más energía y esperanzas de ver luz al final del túnel. Un encuentro muy emotivo que viene celebrándose desde hace 11 años. Desde que una mujer, Gema, a las puertas de entrar a quimioterapia, llamó al programa de Mar y dijo que gracias a escucharlo, estaba más tranquila. Solo por eso, hace que todo lo demás valga la pena. Este año Conchita, junto a otros cantantes, sorprenderán al público. No se lo pierdan.