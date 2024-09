Más Madrid carga contra Ortega Smith en el Ayuntamiento: "Los criminaliza por ser negros y pobres"

Mañana intensa en el Ayuntamiento de Madrid. Más allá del tema estrella, la operación Campamento, la inmigración irregular ha sido tema de atención. Aunque más para unos que para otros. Así, la concejala de Más Madrid Carolina Elías ha espetado al portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, que "criminalizar por ser negros y pobres se llama racismo".

"Prioridad a las políticas españolas y no a las de Mauritania", ha contestado Ortega en el Pleno de Cibeles, donde ha cuestionado la "pregunta teledirigida a los madrileños por el que se convoca la audiencia pública simplificada sobre el plan estratégico en materia de inmigración de la ciudad de Madrid".

Ortega ha insistido en que "España está sufriendo una terrible invasión migratoria, masiva, desproporcionada, descontrolada, ilegal, que está afectando seriamente a la convivencia y a la integración social, que está generando precariedad laboral y, sobre todo, está afectando muy claramente a la seguridad en los barrios". Detrás ve a "las oligarquías globalistas", con el impulso de "las políticas de la izquierda que compra con tanta facilidad esta izquierda camuflada", en referencia al PP.

Tras hablar del "efecto llamada", Vox ha dado "un sí rotundo a la emigración legal, ordenada, que desea integrarse, que viene a trabajar con contrato, que viene a respetar tradiciones, cultura y leyes". "Les habla un nieto de emigrantes", ha apostillado, para defender esa inmigración, "no la de los machetazos, las bandas latinas y la de exigir subvenciones y ayudas".

"¿Los tiramos al mar?"

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha defendido, como hace su partido, que "ante una situación de crisis migratoria lo que hay que tener es una política migratoria, de la que carece España", algo de lo que ha responsabilizado a Pedro Sánchez porque "se dice una cosa en Mauritania, otra en Bruselas y otra en Madrid. Y ya en Canarias...".

Los 'populares' no comparten la solución de Vox, la "deportación masiva de inmigrantes". "Le pregunto, señor Ortega, ¿cómo? ¿Cómo se hace eso? ¿Los tiramos al mar? ¿Cómo tiene intención de que se realicen esas deportaciones? ¿Devolverlas en el mismo bote a África?", ha preguntado a Ortega, que ha contestado que por vía aérea y con sus países de origen como destino.

El PP tiene claro que "para problemas complejos no hay soluciones fáciles. Y eso es Vox, populismo de principio a fin". "Ustedes no tienen una política migratoria, sólo quieren confrontar con el PP porque son la pinza perfecta para el PSOE", ha lanzado Fernández.

El delegado ha puesto el foco en las personas y ha sostenido que lo primero que hay que hacer es "luchar contra las mafias en los países de origen porque emigrar para tener una vida mejor forma parte de la condición humana".

"Los niños, al polígono"

Desde el PSOE Ana Lima ha atacado a Vox por generar alarma social, con la que pretenden "deshumanizar a los niños niños, niñas y adolescentes no acompañados llamándoles 'menas' e identificándoles, junto con otras personas migrantes, con la delincuencia".

La socialista aboga por la "inclusión social, que no es llevar a los niños a un cerro ni a un polígono sin propiciar esa convivencia en la comunidad de referencia", después de que el delegado recordase los conflictos entre el Ayuntamiento socialista de Fuenlabrada y la Comunidad a cuenta de La Cantueña.

Lima ha echado en falta en el discurso de Vox "hablar del efecto huida, la huida de la pobreza y de la violencia, que es lo que realmente provoca su llegada". También ha remarcado que la delincuencia "no tiene nacionalidad, tiene causas".

"Invasión"

La edil de Más Madrid Carolina Elías ha criticado el "odio que contiene esta propuesta" de Vox, que está "perdiendo el límite de lo que es perverso". "Esta propuesta es una perversidad contra las personas que migran por no tener la piel blanca como usted, por no tener dinero como usted, por no tener esa ideología de extrema derecha como usted. Usted los criminaliza por ser negros y pobres y eso se llama racismo", ha lanzado.

Elías ha cuantificado que entre 2022 y 2023 aumentaron un 18% los delitos de odio en Madrid, "lo que evidencia que cuanto más se propaguen los discursos de odio, más crecen los delitos de odio" porque "Vox y PP están todo el día tomando el micrófono para hablar de invasión".

"Pero frente a su odio, aquí tiene a la sociedad civil organizada y a Más Madrid para exigir dignidad y derechos para todos y todas", ha contrapuesto Carolina Elías, que ha instado a esa ley de extranjería con la que se podrán regularizar más de medio millón de personas migrantes "y acabar de una vez por todas con esas excusas burocráticas con las que se les niega el acceso a una vivienda digna, a un empleo con condiciones dignas, a educación pública de calidad para sus hijos e hijas, a una sanidad universal". "No estamos pidiendo nada gratis, solo pedimos lo justo", se ha dirigido a Ortega.