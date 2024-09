La moda desfila por los iconos de la capital

La Semana de la Moda arranca con una nueva edición de Madrid Es Moda, la más castiza desde en los nueve años desde su nacimiento. La Puerta de Alcalá acogió ayer un gran desfile en el que cincuenta modelos lucieron al atardecer las propuestas de 28 diseñadores. Una puesta en escena espectacular con guiños al folclore y a la artesanía madrileña, al Madrid de los cuadros de Goya. Este mágico escenario es solo un ejemplo de los emblemáticos espacios que hasta el próximo miércoles, 11 de septiembre, se llenarán de moda. Cinco días para disfrutar, conocer y potenciar la moda española en eventos y desfiles que sorprenderán más que nunca por sus escenarios. Entre ellos, el monumento a Alfonso XII del estanque del Parque del Retiro, la Feria de Libros de la Cuesta de Moyano, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Palacio de Longoria, sede de la SGAE, y la Casa de la Arquitectura. Postales desde Madrid protagonizadas por nuestra moda de autor. Un homenaje a la ciudad que acoge y potencia el talento que llega a ella desde todos los puntos de España.

Anton Heunis, Canarias Islas de Moda, Carlota Barrera, Coconutscankill, Corsicana, Daniel Chong, Devota & Lomba, Dolores Cortés, Dominnico, Duyos, García Madrid, Helena Rohner, Javier Delafuente, Juan Vidal, Juanjo Oliva, Leandro Cano, Maison Mesa, Malne, María Lafuente, Nicolás Montenegro, Odette Álvarez, Pedro del Hierro, Roberto Torretta, Roberto Verino, Teresa Helbig, The Extreme Collection y We Are Spastor serán los diseñadores y firmas participantes. Más de una cuarta parte de ellos, madrileños.

El jardín del Palacio de Longoria (Fernando VI, 4) acogerá el próximo lunes a las 19:00, «Rentreé», la nueva propuesta del madrileño Juan Duyos con la que pretender sorprender –una vez más- a su público. Una colección cápsula basada en una cuidada revisión de sus prendas más icónicas. «Llegó un momento en el que vi que llevábamos casi treinta años en esto y creí que era el momento de hacer una revisión de lo que más había gustado, lo que habíamos hecho bien y escuchar a nuestras clientas. Creo que la gente que pasa por el estudio tiene mucho que contar», confiesa a este periódico horas antes del desfile inaugural.

Una colección que ha dividido entre prendas más vaporosas y otras más pesadas, todas ellas con colores y patrones actualizados. Los maniquíes serán los protagonistas de esta cita con el universo de Duyos, que se cerrará con el estreno de un fashion film inspirado en sus nuevas propuestas. Rodado en el interior de esta joya modernista de la capital, cuenta con Brianda Fitz-James Stuart como protagonista absoluta. «El Palacio es una joya en el centro de Madrid, ya lo conocía pero fue el primero que visité y ya no salió de mi cabeza, el desfile tenía que ser ahí», señala. Además de su belleza arquitectónica, artística e histórica, que los desfiles se desarrollen en espacios como estos facilita mucho la asistencia y el acceso a todos aquellos que quieren disfrutar de ellos. «Ifema está muy bien y está para lo que está. He desfilado muchos años allí y soy quien soy gracias a eso. Pero la moda es ilusión y energía e iniciativas como Madrid es Moda es ilusionante». Gracias a la que Duyos podrá disfrutar de su cita perfecta junto a sus invitados, al caer la tarde un día de septiembre en el jardín de un palacio en el centro de la capital y tomando su cóctel favorito –el paloma-.

A Maison Mesa pocos espacios emblemáticos le quedaban en Madrid dónde exhibir sus diseños. Frente al Palacio Real, la Plaza Mayor, Colón, La Latina… pero nunca en El Retiro. El próximo martes, 10 de septiembre, a las 20:00 lo hará junto al monumento Alfonso XII. Un espacio muy especial para el diseñador madrileño, ya que le recuerda a los domingos que pasaba junto a sus padres cuando era pequeño. Juan Carlos Mesa dice ser de los que concibe la moda como una forma de comunicarse. «Piensa que lo primero que ves de una persona es su imagen, antes de que te hable, y ya conformas una idea de cómo puede ser», explica a este periódico. Por eso más que desfiles prefiere llamarlos «fashion shows», porque van más allá. De ahí que en todas sus propuestas fusione disciplinas artísticas desde danza, vídeo arte, música, arquitectura… «La sinergia es un lenguaje contemporáneo y del futuro, me gusta usar lenguaje contemporáneo. Siempre digo que hacemos ropa clásica vanguardista. Pero me gusta que la gente sepa de dónde viene, su historia…Y la mía es Madrid y me gusta enseñarlo».

«I´ll be your mirror» es el nombre de la colección y de la canción de The Velvet Underground & Nico (1968) que la ha inspirado. «La primera vez que la escuché tenía trece años y fue al final de un documental sobre Andy Warhol, artista al que admiro, y lloré sin saber lo que decía la letra», confiesa. Esta habla de que aunque uno mismo se vea como una persona horrible por dentro, puede ser su espejo para reflejar la belleza que lleva en su interior y que no es capaz de ver. «Forma parte de la filosofía de mi trabajo. Me trae unos recuerdos muy bonitos y me da seguridad, como lo que sentía al entrar en el Parque de El Retiro con mis padres, era un lugar de ensueño, fuera del resto del planeta y dónde sentirse seguro». Su letra es el eje central en torno al cual gira la nueva colección primavera-verano 2025 en la que los colores, las flores, texturas y siluetas son las protagonistas. «Está pensada para que las personas que luzcan estas prendas se sientan cómodas y libres de movimiento. Hemos contado con una amplia paleta de colores que van desde el blanco y el negro, al rojo y naranja, pasando por el azul pato o el rosa pastel. Literalmente, la primavera estallará en Madrid el próximo jueves», señala.

Desde hace bastante tiempo, Devota & Lomba querían presentar una de sus colecciones en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Alcalá, 13). Este lunes a las 13:00 se hará realidad en uno de los momentos más especiales que la marca está viviendo en sus 40 años de trayectoria, después de que Modesto Lomba fuese galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2023. En pasadas ediciones sus desfiles conquistaron otros espacios representativos de la ciudad como el Museo de Historia de Madrid, junto a la Fuente de la Fama en los jardines del Arquitecto Ribera o en la biblioteca del Ateneo. «Nuestra intención siempre es vincular o presentar las colecciones en entornos muy especiales de la ciudad que reúnan todas las características culturales y artísticas de diferentes disciplinas, como este museo», cuenta Modesto Lomba a este periódico. Esta colección, como todas las que la anteceden, está inspirada en el espacio. «Hemos cogido uno de los cuadros más emblemáticos de su colección permanente, La Primavera de Giuseppe Arcimboldo, como “leitmotiv” de la colección», apunta.

Pero no piensen que el nombre corresponda a una colección con prendas para la temporada primavera-verano, desde hace años Devota & Lomba tomó la decisión de no titular sus colecciones por temporadas. «Por toda la lógica que vivimos, con el cambio climático y en la forma de consumo, decidimos presentar dos colecciones donde podemos ver en la misma serie prendas veraniegas e invernales». Dice que fue así por dos motivos principales: el primero, porque el cambio climático les pauta seguir por esa dirección y segundo, porque desde hace años percibían por parte de sus clientas el descontento de tener que esperar seis meses para tener una prenda que acaban de ver en el desfile. Como presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España, Lomba confiesa que: «Tener un evento como este durante la Semana de la Moda de Madrid es interesante porque nos permite estar cerca de la ciudad». Nació de la necesidad y demanda de los creadores para tener la oportunidad de hacer sus presentaciones en entornos relevantes de la ciudad, como ocurría en otras partes del mundo. «Era una pena que un destino como Madrid, que tiene tanto que mostrar y tanta vida cultural, limitarlo a un evento cerrado».