Sí, es el momento de Feijóo… y de España

El cierre de las urnas nos ha dejado grandes incógnitas. Pero también algunas certezas que conviene remarcar. El Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo han ganado las elecciones con más de 8 millones de votos y 136 escaños. Esto supone una subida de 47 escaños y 300.0000 votos. El bloque PSOE y Sumar baja de 158 a 153 escaños. Además, el Partido Popular ha obtenido la mayoría absoluta en el Senado.

En este escenario, como ha ocurrido siempre en nuestra democracia, corresponde al ganador de las elecciones intentar formar gobierno. Es lo que va a hacer Feijóo. No es fácil, pero tampoco imposible y todo pasa porque cada uno entienda el papel que le han otorgado los españoles con su voto. Y también pasa porque el presidente Feijóo aborde de manera multilateral las opciones que den lugar a un gobierno. Pero no nos engañemos, todo pasa en un primer momento porque Vox apoye un gobierno en solitario de Alberto Núñez Feijóo, lo explico.

Un Gobierno de Partido Popular y Vox es inviable aritméticamente, por lo que carece de sentido que Vox puedo plantear algo así sin contar con los apoyos necesarios. Vox no ha tenido un buen resultado: ha perdido 600.000 votos y 19 diputados. Por no hablar de los miles de votos que han ido a la basura en provincias como Girona, León o Burgos y que han provocado más escaños para la izquierda, o el hecho de no haber sacado ni un solo senador electo. Les corresponde a ellos hacer su análisis. Pero sus 33 diputados sí pueden contribuir a un objetivo que, teóricamente, compartimos: tratar de echar a Sánchez y a Podemos del Gobierno y abrir un tiempo nuevo en España. Vox siempre ha hecho gala de su patriotismo y ha rechazado las acusaciones de quienes decían que les interesaba más dañar al Partido Popular que echar a Sánchez. También han mostrado su indignación cuando se les decía que vivían mejor teniendo enfrente un gobierno de Sánchez que un gobierno del Partido Popular.

Pues bien, ahora tienen la oportunidad histórica de acabar con esas acusaciones y demostrar que su prioridad es acabar con el peor gobierno que ha tenido España. Y eso pasa por poner a disposición del cambio sus 33 escaños para que derogar el sanchismo no sea una quimera sino una posibilidad. Ese ejercicio de responsabilidad y sí, porque no decirlo, de generosidad, es indispensable para, a partir de ahí, buscar los apoyos que falten.

Alguien puede decir que es demasiada generosidad. Depende de cómo se mire y el contexto. Hace poco más de un mes se constituyeron los ayuntamientos y en la Comunidad de Madrid el Partido Popular llegó a acuerdos con Vox en más de 30 municipios, algunos no menores, cuando el PP era la lista más votada y podía haber optado por gobernar en solitario. Pero no, se actuó con generosidad y con responsabilidad para lograr gobiernos municipales estables. Y todo ello sabiendo que una desavenencia no pondría en riesgo esos gobiernos locales del Partido Popular, salvo que Vox votara a un candidato de izquierdas.

España nos mira. Y más allá de las legítimas aspiraciones de cualquier partido, toca poner el interés general, el interés del país, por encima de todo. Y todos sabemos que es imposible echar a Sánchez sin esta acción de Vox.

No hay otra alternativa. De no lograrse el riesgo será un nuevo gobierno de PSOE, Sumar (con sus 15 partidos) y el apoyo condicionado (no sabemos a qué precio) de Bildu o Esquerra y Junts. Tenemos la obligación de intentar que esto no pase y si quien puede intentarlo no lo hace, podremos afirmar que contra Sánchez algunos viven mejor. Y llegado un contexto de bloqueo o de repetición electoral, a algún partido le puede ocurrir lo que a, ya desaparecidos, les pasó por no cumplir con los objetivos para los que habían nacido. Por eso es el momento de Feijóo pero sobre todo es el Momento de España.

Alfonso Serrano es secretario general del Partido Popular de Madrid