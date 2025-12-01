El autobús de Madrid con las mejores vistas para ver las luces de Navidad: precio, fechas y recorrido

Madrid se transforma cada Navidad en un verdadero espectáculo de luces y colores. Sus calles y plazas se llenan de adornos que atraen tanto a madrileños como turistas que pasean por sus avenidas. Durante estas fechas es algo tan habitual, que las aglomeraciones pueden dificultar la experiencia. Por eso, existen alternativas que permiten contemplar la Navidad en Madrid de manera más cómoda y organizada.

Entre estas opciones destaca una propuesta que se ha convertido en todo un clásico navideño. Se trata de recorrer la ciudad desde un autobús especialmente preparado para disfrutar de las luces, evitando colas y multitudes, y obteniendo las mejores vistas de los puntos más emblemáticos de la capital.

El autobús de la Navidad en Madrid

Naviluz es un autobús panorámico que ofrece un recorrido único por Madrid durante la temporada navideña. Desde su primera edición en 2006, se ha consolidado como una experiencia imprescindible para quienes quieren disfrutar de la iluminación sin tener que desplazarse en coche ni enfrentarse a las aglomeraciones.

El autobús recorre los lugares más icónicos y decorados de la ciudad, como la Gran Vía, la Puerta de Alcalá, Plaza Mayor o Cibeles. A bordo, los pasajeros pueden disfrutar de música navideña, comentarios sobre los monumentos y curiosidades de la capital. El éxito de Naviluz se refleja en la fidelidad de quienes repiten cada año y en la gran demanda de entradas.

Fechas y recorrido de Naviluz 2025

En 2025, Naviluz estará disponible desde el 23 de noviembre hasta el 6 de enero, excluyendo los días 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero. El servicio opera todos los días de la semana, con salidas cada 15 minutos entre las 18:00 y las 22:00 horas, y los fines de semana hay un último pase a las 22:15, para quienes quieran disfrutar del ambiente nocturno.

El punto de partida se encuentra en la calle Felipe IV, junto al Museo del Prado, y el recorrido finaliza en la Plaza Cánovas del Castillo, formando un trayecto circular de aproximadamente 50 minutos. Dependiendo del clima o de posibles cortes de tráfico por eventos, Naviluz cuenta con dos itinerarios: uno estándar que recorre las principales avenidas y plazas con buen tiempo, y otro alternativo que evita ciertas calles en caso de lluvias o manifestaciones.

El truco que nadie conoce para ver las luces de Navidad de Madrid 2025 sin aglomeraciones Turismo Madrid Turismo Madrid

Venta de entradas y precios

Las entradas para Naviluz 2025 se adquieren exclusivamente online a través de la web oficial, y cada billete corresponde a una fecha y sesión concreta. Los precios de esta edición son los siguientes:

Adultos (12-64 años): 15 euros

(12-64 años): 15 euros Niños (7-11 años) y mayores de 65: 7,5 euros

(7-11 años) y mayores de 65: 7,5 euros Menores de 7 años: gratis (máximo tres billetes por cada entrada de adulto)

Existen tarifas especiales para familias numerosas, personas con movilidad reducida y quienes tengan una discapacidad igual o superior al 33%. Debido a la alta demanda, se recomienda reservar con antelación, ya que cada persona puede adquirir hasta 10 entradas por operación.