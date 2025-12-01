La Policía Local de Parla incorporará pistolas taser y cámaras unipersonales

Una novedad relevante en su equipamiento. La Policía Local de Parla incorporará pistolas taser y cámaras personales que los agentes podrán utilizar a partir de los próximos días en sus servicios.

Según ha informado el Consistorio, el Ayuntamiento está finalizando los trámites para la adquisición de dos tasers y cuatro cámaras unipersonales para sumar a los medios de trabajo del que ya disponen.

Parla se suma así a la Policía Municipal, de Arroyomolinos, Alpedrete y San Martín de la Vega, que son las únicas ciudades que ya cuentan con estos equipamientos en nuestra región. Y esta es una nueva incorporación a las dotaciones materiales, y también de recursos humanos que, no sin esfuerzo, el Ayuntamiento de Parla viene realizando desde 2019.

A lo largo del pasado mes, veinte nuevos agentes han tomado posesión de su cargo en la Policía Local de Parla, de modo que la plantilla de Policía Local asciende a un total de 150 agentes, un total de 46 nuevas plazas ampliadas en los últimos 6 años.

La Policía Local de la ciudad se ha reforzado con más de 50 efectivos nuevos incorporados desde 2019 hasta ahora y también se han aumentado los medios materiales, prácticamente inexistentes o inservibles antes de ese año: ahora hay nuevos vehículos, motos, drones

En definitiva, desde 2019, la partida presupuestaria dedicada a Seguridad se ha incrementado en un 25%, esto es, de 7,6 millones en 2019 a 9,6 millones en 2024.

A ello hay que sumar "el esfuerzo" que está haciendo el Ayuntamiento de Parla para la construcción de la nueva comisaría de proximidad de Policía Local en la Plaza de la Guardia Civil, cuya licitación ya se aprobó y que será cofinanciada con Fondos Europeos.