Mucho más que un paseo por París, Berlín o Londres: el parque Europa de Torrejón de Ardoz cumple 15 años

Mucho que conmemorar. El Parque Europa de Torrejón de Ardoz celebra este fin de semana su 15º aniversario con el Espectáculo Fuente con final pirotécnico, Gran Espectáculo Aéreo, reparto gratuito de tarta, Desfile y show musical de los Guachis, Fauna Aventura, el grupo ochentero Letra Pequeña y la exposición 'Torrejón regresa al futuro'.

El alcalde, Alejandro Navarro Prieto, acompañado por el primer teniente alcalde, Valeriano Díaz, y la edil de Igualdad y Festejos, María Eugenia Gil, han presentado en el Teatro Griego de este parque la programación que se llevará a cabo durante el viernes, sábado y domingo para conmemorar este aniversario.

La novedad más destacada de la programación del XV aniversario del Parque Europa será el Gran Espectáculo Aéreo "Asteroide B612" a cargo del prestigioso grupo La PUJA!, basado en el libro El Principito. Será el sábado a las 21.20 horas

El Espectáculo Fuente, que el viernes llega con el show Locos por los 80, el sábado con Energy con final pirotécnico y el domingo con Hapiness, comenzará a las 21.30 horas, a diferencia del resto de fines de semana.

Otra de las novedades será la exposición 'Torrejón regresa al Futuro', que muestra a escala 1:1 figuras y vehículos de las películas más míticas de las décadas de los 80 y 90 y que se usaban para promocionar estas producciones cinematográficas en los videoclubs y cines de la época.

Así, habrá desde personajes de Star Wars, como C-3PO, R2-D2 o el impresionante Jabba el Hutt, hasta el jeep de Jurassic Park, el coche de los Cazafantasmas, el Delorean de Regreso al Futuro o el vehículo de Mario Bros, además de figuras de un Gremlin o Chuky.

El sábado, a las 19.30 horas, también tendrá lugar en la Plaza de España tendrá lugar el reparto gratuito de tarta para menores de 14 años, mientras que antes será el turno de Animales de Fauna Aventura, en el Teatro Griego.

A las 20.15 horas se celebrará el Desfile Guachi, en el que los Guachis recorrerán el Parque Europa, partiendo de la Puerta de Alcalá hasta Puerta de Brandemburgo, donde habrá un photocall. A las 21.00 horas, además, el show musical de Los Guachis en el Teatro Griego y, para acabar la jornada, el mencionado Espectáculo Fuente "Energy" con final Pirotécnico.

Completan el programa la actuación del grupo ochentero Letra Pequeña en el Teatro Griego y el III Maratón Fotográfico Nocturno Parque Europa, el viernes; las partidas simultáneas de ajedrez en la arboleda junto a la Torre de Belem, el sábado; o el Recital lírico Aniversario Parque Europa con la Agrupación Lírica de Torrejón de Ardoz y espectáculo de Circo Tot Bé, el domingo.

"Invitamos a todos los vecinos a disfrutar de una gran programación para festejar el 15º aniversario del Parque Europa que se ha convertido en el símbolo, el referente y emblema de Torrejón, y es su gran seña de identidad, además de un orgullo y un prestigio para los torrejoneros", ha destacado el alcalde, Alejandro Navarro.

Además, ha trasladado su agradecimiento a las asociaciones, concesionarios del Parque Europa y entidades "que han mejorado con sus actividades, descuentos y promociones la programación del décimo quinto aniversario del mismo".