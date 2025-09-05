Los madrileños no escatiman en gastos durante las vacaciones (y la cifra sorprende)

Los madrileños realizaron un gasto medio este verano de 1.516 euros, lo que supone un 4% menos que en el mismo periodo estival del año de 2024, según el Observatorio Cetelem 'Zoom de Gasto en Verano'.

Pese a ese descenso, el estudio señala que el gasto medio de los consumidores madrileños en el periodo vacacional fue un 21% superior a la media nacional.

El 76% de los madrileños declara haber ido de viaje este verano, lo que supone un porcentaje 15 puntos mayor que la media nacional, con un gasto medio de 1.690 euros, un 17% más que el promedio en el conjunto del país.

Casi ocho de cada diez lo han hecho a un destino nacional, mientras que un 15% asegura haber viajado fuera de España. Un 8% ha optado por ambos tipos de viaje.

La costa ha sido la principal opción para la mayoría de los madrileños, con un 77% de las menciones, muy por encima del turismo rural y el de ciudad, con un 23% y un 19% de menciones, respectivamente.

La mitad de los que han viajado en vacaciones afirma haber gastado más que el verano precedentes, mientras que un 23% asegura haber mantenido el mismo nivel de gasto. Por su lado, otro 19% dice haber destinado un menor presupuesto.

El alojamiento es donde más gasto se ha realizado, con una media para los madrileños de 770 euros, mientras que el gasto en transporte ha sido de 297 euros.

La mayoría de los madrileños que han ido de viaje, un 69%, han salido a restaurantes durante sus vacaciones. Tras ellos, el 42% que afirma haber ido al cine y el 41%, que ha ido de shopping.

Los madrileños que no viajan

Por su lado, otro 12% de los madrileños declara no haber ido de viaje este verano, 12 puntos menos que la media nacional. La mayoría de ellos, un 51%, porque asegura que su situación económica no se lo ha permitido.

Entre los principales motivos para no viajar, otro 31% asegura tener intención de ahorrar y otro 31% dice que es por el encarecimiento de los alojamientos.

El gasto medio de los madrileños que no han viajado este verano se sitúa en 571 euros, un 2% menos que la media nacional. Salir de restaurantes, con un 64% de las menciones, es la actividad más realizada por ellos, por delante de ir de shopping, con un 41%, e ir al cine, con un 31%.