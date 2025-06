La noche de San Juan, de Tulum a Madrid en Chambao: hoguera, tarot, DJ y más sorpresas

Hay noches que no se olvidan. Y la de San Juan es una de ellas. En muchas partes de España, el 23 de junio se celebra con fuego, música y baños en el mar, en una de las festividades más antiguas y mágicas del calendario. Una noche para dejar atrás lo viejo, pedir deseos y dar la bienvenida a un nuevo ciclo con energía renovada.

Para todos aquellos que estén en Madrid y quieran vivir San Juan, Chambao trae la playa al corazón del Paseo de la Castellana. Sin mar, pero con alma. Sin arena infinita, pero con esencia. La noche de este lunes 23 de junio, el restaurante se transforma en un oasis místico y vibrante, inspirado en la libertad de Tulum y el alma mediterránea de nuestras raíces. Una noche para conectar con lo espiritual, lo sensorial, y lo colectivo. Una noche para sentir.

La música será el verdadero conjuro de esta noche especial. De la mano de Yas Cepeda, uno de los DJ más conocidos de la escena afrohouse, la noche se llenará de ritmos vibrantes, atmósferas hipnóticas y una energía contagiosa.

La llegada al restaurante marcará el inicio del ritual: un pasaje suave de luces que invita a dejar atrás lo que ya no sirve y avanzar hacia un nuevo comienzo, lleno de intención. Y como dicta la tradición, en el corazón de Chambao arderá nuestra propia hoguera, mientras la arena traída desde las playas de Tulum cubrirá el suelo para conectar cuerpo y espíritu con la naturaleza. Allí, cada invitado podrá depositar su bote del deseo, una pequeña promesa escrita, un anhelo secreto entregado al fuego, con la esperanza de que el universo lo devuelva hecho realidad.

Entre los momentos más esperados de la noche, se encuentra la presencia de Marie Ducos, más conocida como Las Cartas de Marie, la tarotista positiva por excelencia, reconocida por su sensibilidad y precisión. Con una energía única, Marie ha desvelado el destino a personalidades como Elsa Pataky, y esta noche se sentará en Chambao para leer lo que las cartas tienen reservado para quienes se atrevan a mirar hacia el futuro. ¿Y tú, quieres saber qué te depara el destino? Tal vez esta sea la noche en la que encuentres las respuestas.

¿Y qué pasa con el dress code? Porque una noche mágica merece un look a la altura. En Chambao, el estilo es parte del ritual. Inspirado en el inconfundible espíritu Tulum style, el código de vestimenta nos invita a expresarnos con libertad y autenticidad. Para ellas, vestidos fluidos, espaldas descubiertas, transparencias sutiles, texturas naturales, accesorios de inspiración étnica y toques dorados que capturan la luz del fuego. Para ellos, camisas abiertas, lino relajado, pantalones de corte ancho y piezas que mezclan lo bohemio con lo sofisticado. Predominan el blanco y los colores cálidos, como símbolo de renovación, luz y conexión con los elementos, con ese punto desenfadado que respira verano eterno. Porque esta noche no solo se celebra: se encarna.

De esta forma, Chambao honra cada una de las tradiciones que hacen mágica la Noche de San Juan. El sendero iluminado es un símbolo del viaje que emprendemos para dejar atrás lo que ya no nos sirve y abrirnos a nuevas oportunidades. El fuego actúa como purificador y renovador, quemando aquello que queremos soltar. Los deseos son el latido de esperanza que lanzamos al universo. Y el agua, elemento sagrado de purificación, se refleja en la frescura y vitalidad de nuestras creaciones, fluyendo con la energía que impregnará cada rincón de la noche. Para sellar este ritual, ofreceremos una bebida de bienvenida, diseñada para despertar los sentidos y brindar por los nuevos comienzos. Porque para nosotros, la magia de San Juan no depende del mar. No necesitamos estar en la playa para sentir la energía del fuego, para pisar la arena que conecta con la tierra y para dejar que la música nos transporte a otro lugar. En el corazón de Madrid, esta noche Chambao será nuestra playa.

Chambao es un paraíso culinario especializado en los cortes de carne y mariscos más exclusivos del mundo

es un encuentro entre la naturaleza y la sofisticación, un paraíso culinario especializado en los cortes de carne y mariscos más exclusivos del mundo. Inspirado en la atmósfera exótica y sofisticada de Tulum y rodeado de un ambiente bohemio y lujoso, es el lugar perfecto para vivir un encuentro mágico con increíbles actuaciones en vivo y deslumbrantes desfiles de moda acompañados de percusiones.

Chambao pertenece al grupo de restauración RosaNegra, fundado por Eduardo Beaven, empresario con más de 25 años de experiencia dentro de la industria. En tan solo unos años ha logrado consolidarse como una de las empresas más importantes en el sector hostelero, llevando sus marcas a los destinos más importantes de México y España, creando conceptos excepcionalmente creativos y sorprendentes como los exitosos restaurantes RosaNegra, Parole, Tora, Taboo, Chambao, Mamazzita, Craft, Funky Geisha, Kultura, Confessions, Tantra o Tamara. Cada uno con un sello y personalidad única.