¿Nos suben los impuestos en Madrid?

Hace años este contribuyente buscó, para saber si me engañaban, los recibos de los últimos diez años del IBI, que coloquialmente llamamos contribución.

Esta definición resume la filosofía de lo que debe ser un impuesto. Si queremos tener buenos servicios, Hacienda tiene que recaudar de forma justa. Comprobé que en mi caso, que se repetía en personas cercanas, la información que nos había entregado el Ayuntamiento de Madrid era radicalmente falsa. El tonto que había redactado la nota se puso chulo y cuando le enseñé los recibos de los últimos diez años me retiró, gracias a Dios, el saludo. Los adjuntos al poder, no digamos ya los políticos, tienden a engañarnos con trucos como «se congela» la subida, cuando en realidad sube lo mismo que la inflación. Nos dicen otras tonterías que no nos creemos (y ellos tampoco). Uno, ya no es fía de casi nadie de la política, no vaya a ser que me salga un Errejón. Del actual equipo de Gobierno municipal solo confío en el alcalde y poco más. Pero sí que creo en la capacidad de la concejala de Hacienda, Engracia Hidalgo. Nos ha dicho que nos baja el IBI.

Lo hace, entre otras muchas razones, por una nueva tasa de residuos, lo que antes se llamaba basura. Este servicio, que pagábamos en el IBI, está sometido a un elevado gasto y ha hecho bien el Gobierno central en crear una tasa para hacer frente a la inversión que exige reducir el impacto de las basuras en el medio ambiente. El Ayuntamiento nos viene a decir que con la nueva tasa no nos subirá la carga fiscal porque nos baja el IBI. Les aconsejo que cuando les llegue el primer recibo lo comprueben. Sabrán si la concejala es de fiar.