Óscar Puente pide a Madrid retrasar las obras de la A-5

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha pedido al Ayuntamiento de Madrid que retrase las obras de soterramiento de la A-5 hasta marzo para garantizar un plan de movilidad alternativo, al mismo tiempo que ha trasladado su compromiso de hacer gratis la R-5 de forma temporal, siempre y cuando el Ayuntamiento colabore en la financiación de esa medida.

Fuentes del Ministerio de Óscar Puente han trasladado que "no sería coherente" que el Ayuntamiento ponga el foco en la gratuidad de la R-5 sin compartir el esfuerzo económico, al mismo tiempo que el Gobierno refuerza los servicios de su competencia, como los cercanías de Renfe, desde un 25% y hasta un 40% en hora punta.

Por su parte, el ayuntamiento ha anunciado de momento un refuerzo del 7,3% de las líneas de EMT afectadas y del 9% en las líneas de metro.

Sin embargo, el Ministerio cree que es necesario un incremento de los servicios de autobuses interurbanos y que no acaben en Cuatro Vientos (antes de llegar a Madrid). "Todos los modos deben contribuir a un servicio óptimo y no es posible derivar la demanda de interurbanos a Cercanías como se pretende. No es coherente exigir un refuerzo de Cercanías al tiempo que se recorta servicio de otros modos de transporte público que deben contribuir la solución por parte de todas las administraciones", apuntan.

Asimismo, Adif, adscrita al Ministerio, trasladó sus planes de renovación integral de la C-5 para que no coincidieran con las obras de la A-5 y ha modificado su plan de obra de adecuación de la playa de vías de cercanías en Atocha para poder liberar esta vía y maximizar el servicio para este tramo.

La intención es adecuar la estación de Atocha, disponiendo una vía auxiliar que permita a algunos trenes de refuerzo realizar el trayecto Móstoles-Atocha sin complementar el viaje a Fuenlabrada, intensificando las circulaciones en ese tramo en las horas punta.

Por ello, el Ministerio ha solicitado que se retrasen las obras hasta marzo para garantizar que Adif tenga tiempo a acabar sus trabajos y garantizar así el éxito del plan de movilidad.

Este martes, los representantes del Ayuntamiento de Madrid, Comunidad, Gobierno y otros ayuntamientos afectados se reunirán para establecer un plan definitivo de movilidad en el entorno de la A-5 por estas obras de soterramiento.

Desde el Gobierno asistirán el secretario general de Movilidad Sostenible, Álvaro Fernández Heredia, y la secretaria general de Transporte Terrestre, Marta Serrano, quienes trasladarán todas estas peticiones al resto de las partes involucradas.