Pedro Sánchez irá hoy a Chamartín (con despliegue policial y sin Ayuso)

Se ha convertido en un clásico. Ante los acuerdos con los independentistas catalanes y la aprobación en ciernes de la ley de amnistía, Pedro Sánchez, mide mucho sus apariciones en público. Hoy no va a ser menos. El presidente del Gobierno acompañará a Su Majestad el Rey en la inauguración, este miércoles 29 de noviembre, del tramo de 50 kilómetros entre La Robla-Pola de Lena, la Variante de Pajares, de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Asturias.

Según fuentes del Gobierno, en el viaje inaugural se desplazarán también el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; y los presidentes de Asturias y Castilla y León, Adrián Barbón y Alfonso Fernández Mañueco, respectivamente.

El tren partirá de la estación de Madrid-Chamartín-Clara Campoamor a las 13:30 horas, con una parada de 10 minutos en la estación de León, a las 15:35 horas. Una situación que sin duda provocará mayores controles de ciudadanos en la estación madrileña. Un lugar en el que no estará, curiosamente, la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Moncloa no ha considerado "adecuado" invitarla pese a que, en otras ocasiones, se ha tenido en cuenta los gobiernos autonómicos en origen y destino del AVE. No será así esta vez.

El trayecto finaliza en la estación de Oviedo, donde se celebrará un acto institucional a las 17:00 horas, en el que intervendrán el presidente del Gobierno, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, y los presidentes de Asturias y Castilla y León.

Al término del acto, el tren efectuará el recorrido de regreso, con salida de la estación de Oviedo a las 17:55 horas y paradas en las estaciones de León (18:57 horas) y Madrid-Chamartín-Clara Campoamor (21:05 horas).