Almeida carga contra Sánchez: "El desprecio a Madrid con el AVE a Asturias es otra más"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha censurado este el "constante desprecio institucional" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al no invitar a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a la inauguración del AVE de Madrid a Asturias.

Más Noticias Urbanismo Los primeros 1.125 pisos de Los Berrocales empezarán a construirse en 2024

"No he recibido invitación, pero esto no me sorprende. Ya sabemos cuál es la actitud y la conducta del Gobierno de Pedro Sánchez hacia la Comunidad, hacia la ciudad de Madrid, de constante desprecio institucional, de enfrentamiento y de señalamiento", ha afirmado este miércoles en declaraciones a los periodistas desde Los Berrocales.

Así, considera que los madrileños se lo han hecho pagar "gravemente" en las urnas a Pedro Sánchez pero parece ser que "le es indiferente la voluntad mayoritaria de los madrileños".

"El desprecio de un madrileño hacia el conjunto de los madrileños, de un madrileño como Pedro Sánchez hacia el conjunto de los madrileños, no tiene parangón desde luego desde lo que es la Presidencia del Gobierno", ha censurado Almeida.

El alcalde le ha trasladado a Sánchez que "por mucho que le moleste" Madrid va a ser "el mejor modelo de las políticas diferentes a las que él pone en marcha". "Por mucho que se ocupe y preocupe de hostigar, de señalar y de despreciar a los madrileños, los madrileños seguiremos con nuestro camino adelante, aunque sea a costa y a pesar de Pedro Sánchez", ha reprochado.

Almeida ha subrayado que "por mucho que le moleste" a Sánchez, Madrid "va a seguir creciendo" y "progresando" para convertirse en "el mejor modelo de políticas diferentes" a las del Gobierno nacional.

En un primer trayecto que discurrirá entre Madrid y Oviedo, junto al Rey estará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Les acompañarán el nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; y los presidentes de Asturias y Castilla y León, Adrián Barbón y Alfonso Fernández Mañueco, respectivamente.