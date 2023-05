Podemos, no te entiendo

Soy incapaz de distinguir un inicio de campaña de Podemos de una gala Drag Queen en Canarias o de una despedida de soltera en el centro. Los veo ahí, dando saltos con esos pantalones de látex, la malla con rotos y los ojos pintados y no me queda claro si quieren mi voto o limpiarme la luna del coche y dos euros. Yo estoy muy a favor, así a priori, del carácter festivo de un inicio de campaña. Pero, llámenme clásica, asocio más el concepto con una pega de carteles desenfadada y candidatos sonrientes para la foto que con plantar un tablao en Chueca, disfrazar a tres primos y ponerles el radiocasete para que brinquen. En primera fila, claro, las gemelas del Resplandor (Belarra & Montero) en sillas de plástico blanco, como de cena de vecinos en la urba de veraneo, dando palmitas. Superatope con la diversidad, con el ocio y el asueto, jo tía, ya tía. Yo lo encuentro todo bastante ridículo, pero es que yo, como todos menos ellos, soy facha. No sé si tan ridículo como gritarle a la candidata a la alcaldía de Valencia que ella es todo lo que necesita la ciudad porque es sorda, bollera y feminista, pero casi. Si a Valencia le ofrece Podemos sordera, lesbianismo y feminismo, porque es lo que necesita (lo ha dicho Irene, a mí no me miren), a Madrid nos ofrece musica machacona y gente dando saltos disfrazada de mamarracho. Eso y más gordos en el congreso, que lo pide Pam. Luego se preguntan que por qué pierden votos, que qué será. Que mientras ellos están ahí organizando (muy bien) sus cosas preciosas, transversales y con perspectiva de género, nosotros estamos, egoístas y desconsiderados, preguntando por lo nuestro. Por la vivienda y el empleo. La sanidad, la educación, los impuestos. Es que no les entendemos.